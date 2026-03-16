El Manchester United se ve obligado a renovar su mediocampo, ya que Gary Neville prevé la venta de Manuel Ugarte junto con la salida de Casemiro

La necesidad de una reconstrucción se ve aún más acentuada por la inminente marcha de Casemiro. Aunque el veterano brasileño abrió el marcador en la victoria por 3-1 del domingo ante el Aston Villa, recordando a la afición su capacidad para los partidos importantes, su etapa en Old Trafford está llegando a su fin. El club decidió no activar la cláusula de renovación de un año de su contrato, lo que significa que se marchará cuando concluya la actual temporada de la Premier League.

Carrick abordó la situación tras la victoria sobre el Villa, reconociendo el respeto que se profesan el jugador y la afición. «Cuando algo está decidido, en cierto modo, el hecho de que esté decidido hace que las cosas sean un poco más fáciles y que todo el mundo entienda realmente la situación», dijo el entrenador interino. «Creo que el impacto que ha tenido ha sido fantástico, sin duda desde que estoy aquí y trabajo con él, y su influencia en el equipo y en los momentos clave con sus goles. Y creo que fue un bonito momento al final con los aficionados, y tener esa conexión y ese respeto. Fue un bonito momento y creo que él lo disfrutará».