El Manchester United se perfila como «favorito» para fichar al centrocampista de la selección estadounidense Tyler Adams, mientras que el Bournemouth ha fijado un precio de venta de 45 millones de libras

El United no es el único grande de la Premier League que sigue de cerca al exjugador del Leeds United. Según se informa, tanto el Liverpool como el Chelsea están atentos a lo que ocurre en el Vitality Stadium, conscientes de que Adams cuenta con la experiencia en la máxima categoría y la disciplina táctica necesarias para encajar directamente en un sistema de alta presión.

A pesar del interés de Londres y Merseyside, los Red Devils son actualmente los favoritos para hacerse con su fichaje. Los ojeadores han quedado impresionados con su estado físico reciente, destacando lo bien que se ha reintegrado en el equipo de Andoni Iraola tras sufrir una rotura del ligamento medial de la rodilla a finales del año pasado.