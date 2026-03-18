¿El Manchester United se lanzará a por Sandro Tonali con una oferta de 100 millones de libras? El interés de los «Diablos Rojos» por el centrocampista del Newcastle es «evidente»

Según iPaper, el interés de Old Trafford por hacerse con los servicios de Tonali es «evidente», aunque cualquier acuerdo probablemente requeriría una cifra récord en el fútbol británico para convencer al Newcastle de que se desprenda de su preciado activo. Con la salida de Casemiro prevista para el final de la temporada, los responsables del United están desesperados por inyectar energía y experiencia en la Premier League a un centro del campo que ha tenido dificultades para mantener la regularidad.

Aunque se ha vinculado a jugadores como Elliot Anderson y Adam Wharton con un posible fichaje por el M16, Tonali se ha situado en lo más alto de la lista de candidatos. El informe sugiere que el United cree que su capacidad de cubrir todo el campo complementaría a la perfección las habilidades técnicas de Kobbie Mainoo, lo que podría dar lugar a una pareja dinámica bajo el nuevo régimen deportivo.