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El Manchester United «se ha llevado a Ferran Torres en bandeja», mientras el Barcelona planea vender al delantero español
Los Red Devils, alertas ante la liquidación en el Camp Nou
Según TEAMtalk, el Barcelona se habría puesto en contacto con el Manchester United para ofrecerle los servicios de Torres. El club catalán atraviesa actualmente una situación financiera delicada y está buscando formas creativas de reducir la masa salarial al tiempo que financia los nuevos fichajes. El jugador de 26 años no es ningún desconocido en el noroeste de Inglaterra, ya que anteriormente pasó dos años en el Manchester City. Aunque Torres ha sido un miembro productivo de la plantilla de Hansi Flick esta temporada —con 16 goles en todas las competiciones—, los problemas financieros del Barça podrían convertirlo en un activo vendible.
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Las limitaciones financieras marcan la estrategia del Blaugrana
El Barcelona sigue lidiando con las limitaciones económicas que están afectando a sus planes de fichajes. La búsqueda de nuevos objetivos, como Julián Álvarez, se ve complicada por las restricciones presupuestarias, lo que obliga al club a plantearse desprenderse de estrellas consolidadas. La directiva del Camp Nou es consciente de que Torres sigue siendo un activo valioso en el mercado. Los agentes están trabajando en posibles destinos para el exjugador del Valencia, y, según se informa, Torres tiene el perfil que encaja con lo que busca el United.
El efecto dominó en Rashford
La posible llegada de Torres a Old Trafford podría tener importantes repercusiones en el futuro de Marcus Rashford. Aunque cualquier acuerdo por el español se está gestionando por separado, su versatilidad en la línea de ataque podría dar al United la flexibilidad necesaria para autorizar otra cesión de su canterano. El Arsenal también sigue en la pugna por Torres, ya que se sabe que Mikel Arteta es un admirador del jugador desde hace tiempo. Sin embargo, según se informa, la directiva del United está intrigada por la posibilidad de traer de vuelta a Torres a la Premier League para reforzar su ataque.
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¿Y ahora qué?
Antes de que se tome ninguna decisión, ya sea antes o después del Mundial, los Red Devils seguirán centrados en su rendimiento sobre el terreno de juego. El equipo de Michael Carrick ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Premier League, con 55 puntos en 31 partidos, solo un punto por delante del Aston Villa, cuarto clasificado. Su próximo partido será contra el Leeds United el 13 de abril.
Torres, por su parte, sigue con la selección española, que acaba de lograr una contundente victoria por 3-0 sobre Serbia antes de enfrentarse a Egipto en otro partido amistoso el 31 de marzo.