El Manchester United «se frota las manos» ante la prevista «subida de precio» de Marcus Rashford, en medio de la incertidumbre sobre su traspaso al Barcelona por 30 millones de euros

Además, tendrían que volver a negociar con el United. Y por eso el United se está «frotando las manos» ante las últimas declaraciones de Laporta, según *Marca*. Si el Barça quiere modificar el acuerdo, debe tener en cuenta que el valor de mercado de Rashford ha subido desde entonces muy por encima de los 30 millones de euros acordados el verano pasado, ya que ha marcado 10 goles y ha dado 13 asistencias con los blaugranas. Por lo tanto, si quieren renegociar, es probable que su precio haya subido significativamente. Sin embargo, fuentes consultadas por Marca creen que es poco probable que el Barça se eche atrás en el acuerdo, aunque no se tomará ninguna decisión hasta el final de la temporada, cuando puedan evaluar a fondo si la cesión ha sido un éxito o no y si un traspaso definitivo es una decisión acertada.