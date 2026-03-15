(C)Getty Images
Traducido por
El Manchester United «se frota las manos» ante la prevista «subida de precio» de Marcus Rashford, en medio de la incertidumbre sobre su traspaso al Barcelona por 30 millones de euros
El Barça se muestra más reticente a un traspaso definitivo
Sin embargo, Rashford ha perdido fuelle últimamente: solo ha sido titular una vez en el último mes y su último gol o asistencia se remonta a finales de enero. Y, según el prestigioso diario español «Marca», esto ha llevado al Barça a plantearse dar marcha atrás y rescindir el acuerdo que alcanzó con el United el verano pasado para fichar al delantero por 30 millones de euros, y acordar en su lugar otra cesión, lo que dispararía su precio en caso de que decidieran comprarlo definitivamente.
- (C)GettyImages
Laporta: El Barça podría volver a fichar a Rashford en calidad de cedido
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, puso en duda el fichaje definitivo de Rashford en una entrevista concedida el viernes al canal de YouTube Jijantes. Laporta, que aspira a ser reelegido el domingo, planteó la posibilidad de que el Barça acordara otra cesión para el internacional inglés, siempre que el director deportivo Deco esté de acuerdo. «Podríamos prolongar la cesión, depende de lo que Deco quiera hacer», afirmó. «Hay formas de hacerlo, como pagar una parte de la cláusula de rescisión al United y luego ver qué pasa con el resto. Estamos estudiando la operación».
El salario de Rashford ya se ha acordado
El Barça ya ha acordado las condiciones personales con Rashford en caso de ficharlo de forma definitiva este verano, lo que significa que sería la opción más sencilla y solo habría que pagar la cláusula de rescisión. Pero todo el trabajo preliminar realizado el año pasado se iría al traste si se echaran atrás en el acuerdo y optaran por ficharlo de nuevo en calidad de cedido. Esto implicaría renegociar su salario y otro acuerdo de cesión estaría sujeto a que Rashford diera su visto bueno, lo cual sería más fácil de decir que de hacer, ya que él tiene la mirada puesta en que el traspaso sea definitivo.
- AFP
El United podría obtener una ganancia inesperada si el Barça renegocia
Además, tendrían que volver a negociar con el United. Y por eso el United se está «frotando las manos» ante las últimas declaraciones de Laporta, según *Marca*. Si el Barça quiere modificar el acuerdo, debe tener en cuenta que el valor de mercado de Rashford ha subido desde entonces muy por encima de los 30 millones de euros acordados el verano pasado, ya que ha marcado 10 goles y ha dado 13 asistencias con los blaugranas. Por lo tanto, si quieren renegociar, es probable que su precio haya subido significativamente. Sin embargo, fuentes consultadas por Marca creen que es poco probable que el Barça se eche atrás en el acuerdo, aunque no se tomará ninguna decisión hasta el final de la temporada, cuando puedan evaluar a fondo si la cesión ha sido un éxito o no y si un traspaso definitivo es una decisión acertada.
Anuncios