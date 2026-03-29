El Manchester United se enfrenta a una nueva pugna con el Manchester City en la carrera por Sandro Tonali, valorada en 100 millones de libras

Conseguir el fichaje de Tonali no será barato, ya que el Newcastle no tiene intención de dejar marchar a su jugador estrella sin oponer resistencia; según algunas informaciones, el club podría llegar a pedir hasta 100 millones de libras (133 millones de dólares). Este elevado precio de venta pretende reflejar su estatus como uno de los centrocampistas más completos del fútbol europeo actual. Es probable que este precio desorbitado haya acabado con las esperanzas de varios clubes de la Serie A que soñaban con traer de vuelta al centrocampista a Italia. La Juventus, en particular, lleva mucho tiempo siguiendo a Tonali y lo ha considerado un objetivo prioritario durante años.