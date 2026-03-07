AFP
El Manchester United se enfrenta a un problema de traspaso, ya que el presidente del Trabzonspor descarta un acuerdo definitivo por 43 millones de libras por Andre Onana
Onana reconstruye su reputación
Una serie de actuaciones irregulares y una racha de errores calamitosos obligaron al United a volver al mercado de fichajes en busca de un nuevo portero durante el verano. El jugador de 29 años fue finalmente sustituido en la alineación titular por Senne Lammens, que llegó procedente del Royal Antwerp por 18 millones de libras (24 millones de dólares). A pesar de que Onana ha recuperado en parte su reputación con 21 partidos disputados con el Trabzonspor esta temporada, el equipo de la Super Lig ha comunicado oficialmente que no tiene intención de activar una transferencia permanente al precio actual que pide el United.
El Trabzonspor descarta un traspaso definitivo.
En declaraciones a Gunebakis, el vicepresidente del Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, fue tajante sobre la diferencia económica entre ambos clubes. Dejó claro que las cifras que barajan los gigantes de la Premier League simplemente no se ajustan a la realidad del presupuesto del equipo turco de cara al mercado de fichajes de verano.
«Dado que la cifra del Manchester United por la compra de Andre Onana oscila entre 45 y 50 millones de euros (39-43 millones de libras esterlinas), nuestro presidente ha informado sinceramente a la comunidad de acuerdo con la realidad del Trabzonspor», reveló Kafkas. «No creo que esta información haya afectado en absoluto a Onana. Porque Onana piensa que, si no es en Inglaterra, quiere seguir en un club europeo».
La jerarquía del Trabzonspor sugirió que, aunque aprecian el talento del jugador, el precio actual que pide el Old Trafford está simplemente fuera de su alcance. Kafkas añadió: «Su familia piensa lo mismo. El presidente también quería explicar la realidad del Trabzonspor. Sin embargo, si las condiciones cambian, la situación cambia».
El entrenador del Trabzonspor da su veredicto
El entrenador del Trabzonspor, Fatih Tekke, también se ha pronunciado sobre la situación y ha elogiado la profesionalidad de Onana a pesar de la incertidumbre que rodea su próximo destino. El técnico ha destacado la resistencia del portero tras ser «usurpado» en el United tras una serie de errores muy sonados que inicialmente le costaron su puesto en Old Trafford.
Tekke explicó: «Onana está cedido en nuestro equipo. Ha habido partidos en los que no ha jugado bien. También ha habido muchos partidos en los que ha jugado bien. Estoy muy satisfecho con la actitud positiva de Onana, no solo en términos de rendimiento, sino también en términos de carácter. Ha sido traspasado de uno de los mejores equipos del mundo y ha tenido problemas. Aquí se siente muy cómodo».
¿Qué nos depara el futuro?
Informes recientes sugieren que Onana no ha renunciado a su carrera en el United y está dispuesto a luchar por su puesto de titular la próxima temporada. Sin embargo, con Lammens actualmente en posesión de la camiseta, el camino de vuelta al once inicial sigue bloqueado, lo que deja la carrera del jugador de 43 millones de libras en una encrucijada antes de un verano crucial.
