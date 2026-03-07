El Manchester United se enfrenta a un problema de traspaso, ya que el presidente del Trabzonspor descarta un acuerdo definitivo por 43 millones de libras por Andre Onana

En declaraciones a Gunebakis, el vicepresidente del Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, fue tajante sobre la diferencia económica entre ambos clubes. Dejó claro que las cifras que barajan los gigantes de la Premier League simplemente no se ajustan a la realidad del presupuesto del equipo turco de cara al mercado de fichajes de verano.

«Dado que la cifra del Manchester United por la compra de Andre Onana oscila entre 45 y 50 millones de euros (39-43 millones de libras esterlinas), nuestro presidente ha informado sinceramente a la comunidad de acuerdo con la realidad del Trabzonspor», reveló Kafkas. «No creo que esta información haya afectado en absoluto a Onana. Porque Onana piensa que, si no es en Inglaterra, quiere seguir en un club europeo».

La jerarquía del Trabzonspor sugirió que, aunque aprecian el talento del jugador, el precio actual que pide el Old Trafford está simplemente fuera de su alcance. Kafkas añadió: «Su familia piensa lo mismo. El presidente también quería explicar la realidad del Trabzonspor. Sin embargo, si las condiciones cambian, la situación cambia».