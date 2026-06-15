El Manchester United se ahorrará millones en indemnizaciones cuando Rubén Amorim fiche por el AC Milan y se enfrente a su exentrenador en agosto

El Manchester United reducirá la indemnización que debe a su exentrenador Amorim, informa el Telegraph. El club había previsto un pago de 16,7 millones de libras por el despido del técnico portugués y su cuerpo técnico a principios de año. Ahora, con Amorim a punto de fichar por un equipo de la Serie A, el United ahorrará parte de esa cantidad.

El técnico de 41 años fue destituido tras solo 14 meses al frente del equipo, dejando atrás un cuerpo técnico que incluía a Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro y Jorge Vital. Esta carga financiera llegó poco después de que el club pagara 14,5 millones de libras para despedir a Erik ten Hag.