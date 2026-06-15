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El Manchester United se ahorrará millones en indemnizaciones cuando Rubén Amorim fiche por el AC Milan y se enfrente a su exentrenador en agosto
Los Red Devils se preparan para un importante alivio financiero
El Manchester United reducirá la indemnización que debe a su exentrenador Amorim, informa el Telegraph. El club había previsto un pago de 16,7 millones de libras por el despido del técnico portugués y su cuerpo técnico a principios de año. Ahora, con Amorim a punto de fichar por un equipo de la Serie A, el United ahorrará parte de esa cantidad.
El técnico de 41 años fue destituido tras solo 14 meses al frente del equipo, dejando atrás un cuerpo técnico que incluía a Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro y Jorge Vital. Esta carga financiera llegó poco después de que el club pagara 14,5 millones de libras para despedir a Erik ten Hag.
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Amorim se perfila como el principal objetivo del San Siro
Según informes, el AC Milan ha elegido a Amorim como candidato principal para liderar una reestructuración táctica tras una temporada decepcionante bajo Massimiliano Allegri. Tras quedarse fuera de la Liga de Campeones, el club italiano ha conversado con el exentrenador del Manchester United y lo ha colocado en lo más alto de una lista que antes incluía a Oliver Glasner y Mauricio Pochettino.
Tras sonar para el Benfica tras la salida de José Mourinho, el club luso optó por Marco Silva, lo que facilitó su llegada al Milan con un contrato de dos años más una opción para un tercero. El fichaje le daría a Amorim la chance de reconstruir su reputación lejos del intenso escrutinio de la Premier League, donde su polémico sistema 3-4-2-1 no cuajó en Old Trafford.
Se vislumbra un pronto reencuentro
Si se confirma su fichaje, Amorim no tardará en reencontrarse con viejos conocidos: el United se medirá al AC Milan el 15 de agosto en Breslavia, Polonia, en el último amistoso de pretemporada, justo una semana antes del arranque de la Premier League.
El amistoso añadirá un giro interesante al verano, pues enfrentará al United con el técnico que mantuvo un sonado enfrentamiento con la directiva. Las tensiones entre Amorim y el director deportivo, Jason Wilcox, estallaron en una acalorada reunión poco antes de su salida. Ahora, los aficionados aguardan para ver si Amorim consigue en Italia el éxito táctico que no tuvo en Inglaterra.
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El United sigue adelante bajo la dirección de Carrick
Mientras Amorim se prepara para su próxima etapa, el United ha experimentado un cambio radical bajo la dirección de Michael Carrick. El excentrocampista tomó las riendas cuando el club era séptimo y lo llevó al tercer puesto. Este repunte ha incrementado los ingresos por derechos de retransmisión más del 57 % en el último trimestre fiscal. A pesar del coste inicial del cambio de directiva, la decisión ha dado resultados en el campo.
El director ejecutivo, Omar Berrada, celebra que las «iniciativas de transformación empresarial» ya rindan frutos. Con el billete para la Champions garantizado y un jugoso contrato de equipación, el United tiene margen para respaldar a Carrick en el mercado. Además, la próxima rebaja de la indemnización a Amorim dará más margen a los Red Devils para competir por títulos.