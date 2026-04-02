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El Manchester United recibe un consejo «absurdo» sobre el fichaje de Harry Kane tras admitir el Bayern de Múnich que lo vendería
Las cláusulas de rescisión del contrato de Kane han caducado
El Bayern tiene a Kane vinculado por contrato hasta el verano de 2027. Las cláusulas de rescisión de ese acuerdo han caducado, lo que significa que ningún club interesado puede fichar al jugador de 32 años por 57 millones de libras (75 millones de dólares).
Al parecer, se ha presentado una oferta con nuevas condiciones en el Allianz Arena, ya que el actual campeón alemán está ansioso por asegurarse de que un jugador con 133 goles en 136 partidos siga en sus filas. Sin embargo, se reconoce que puede resultar difícil rechazar el interés procedente del extranjero.
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Precio de venta: ¿Cuánto vale Kane?
El presidente honorario Uli Hoeness ha declarado a la revista «kicker» al ser preguntado sobre el futuro de Kane: «No ha ejercido su cláusula de rescisión, lo que significa que, sin duda, tiene contrato aquí hasta el verano de 2027. Por lo que oigo y percibo, él y su familia se sienten muy a gusto aquí. Nunca se sabe cuándo puede aparecer un club saudí y poner mucho dinero sobre la mesa... Pero él se siente como en casa».
Hoeness añadió, en referencia al posible precio de venta de Kane, ante la falta de señales de que el exdelantero del Tottenham vaya a bajar el ritmo: «Alexander Isak, del Liverpool, costó 150 millones de euros. Si él vale 150 millones, entonces Harry vale 250 millones».
¿Podría el Manchester United volver a interesarse por Kane?
No hay ninguna posibilidad de que el United pague esa cantidad por el veterano delantero —ni siquiera teniendo en cuenta el historial de Kane—, pero podrían verse tentados a estudiar un acuerdo si el temible delantero entra en el último año de su contrato actual.
Mick Brown, que en su día fue ojeador jefe de los Red Devils, cree que el United se plantearía la posibilidad si Kane estuviera disponible. Ha declarado a Football Insider: «El futuro de Harry Kane va a ser interesante. Mucho dependerá de lo que él quiera hacer, porque todo el mundo con quien hablas dice que está contento en el Bayern de Múnich, pero ahora se ha insinuado que podría verse tentado a marcharse.
«Cuando gente como [Hoeness] dice cosas así, por supuesto que te fijas. Si las negociaciones de su contrato quizá no van según lo previsto y creen que podría sentirse tentado a irse a Arabia Saudí, ¿qué impide a los clubes de la Premier League hacer una oferta?
«Sea quien sea, el Manchester United quizá o cualquier otro club, si Kane está considerando dejar el Bayern de Múnich, sería una tontería que no se interesaran por él. Quizá quiera volver a Inglaterra e intentar batir el récord de Shearer; de eso se hablaba mucho cuando dejó el Tottenham.
«Por lo que se dice, creo que está contento en el Bayern y eso probablemente no vaya a cambiar, pero si hay indicios de que podría marcharse, el interés estará ahí».
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Los Red Devils han invertido en otras opciones ofensivas
Kane ya había llamado la atención del United en el pasado, pero nunca se llegó a alcanzar un acuerdo con los Spurs, rivales de la Premier League. El club ha seguido invirtiendo mucho en delanteros —entre ellos, Rasmus Hojlund y Benjamin Sesko—, pero acogería con agrado cualquier oportunidad de traer de vuelta a su país natal a Kane, el goleador de récords.