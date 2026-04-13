El Manchester United podría incluir a Manuel Ugarte en un intercambio por Sandro Tonali, dada la interés del Newcastle en el mediocampista uruguayo

Según Football Insider, el Newcastle ha reavivado su interés por Ugarte tras las informaciones de Uruguay que indican que el United rechazó una oferta por el centrocampista en enero. Los Magpies siguen al jugador de 25 años desde su etapa en el Sporting de CP, aunque los expertos consideran que sus posteriores traspasos al PSG y al United han sido decepcionantes. Su valor ha caído desde principios de año, pues no ha sido titular en la Premier League desde enero.