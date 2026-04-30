El Manchester United planea fichar a una estrella del West Ham para reforzar una posición clave

Según The Guardian, el Manchester United quiere fichar a Diouf, del West Ham, para competir con Luke Shaw. Los Red Devils siguen de cerca al lateral de 21 años, quien brilló en su primera temporada en la Premier League pese a la lucha del West Ham por evitar el descenso.

Llegó el pasado verano procedente del Slavia de Praga por 19 millones de libras (26 millones de dólares) y ya es clave para los londinenses. Aunque el West Ham lucha por evitar el descenso, el United sabe que el club podría vender a sus mejores jugadores para equilibrar sus cuentas, tras registrar pérdidas de 104,2 millones de libras en el último ejercicio.