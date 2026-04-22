El Manchester United planea fichar a una estrella del Real Madrid para reforzar una posición clave

El United amplía su búsqueda. Según la BBC, Aurelien Tchouameni, del Real Madrid, figura en la lista de objetivos internacionales que el club sigue para reforzar su prioridad este verano.

No es nuevo: ya se les vinculó con el futbolista de 26 años cuando dejó el Mónaco en 2022, aunque finalmente optó por el Bernabéu. Desde entonces se ha consolidado como uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo, con 191 partidos y siete goles con el conjunto blanco.

El club blanco quiere renovarle, pero tras una temporada sin títulos se espera un verano de cambios y una oferta fuerte podría convencerles para vender y financiar la reconstrucción liderada por Florentino Pérez.