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El Manchester United planea fichar a Sandro Tonali, del Newcastle, y a una estrella del Atalanta, en la reconstrucción veraniega bajo Michael Carrick
Carrick se fija en el medio campo italiano.
Según Sky Italia, el Manchester United quiere fichar a Tonali para reforzar el centro del campo. El ex del Milan ha jugado 53 partidos esta temporada con el Newcastle, 11 de ellos en Champions. Como el Newcastle probablemente quede fuera de Europa, el United confía en seducir al italiano con la posibilidad de jugar competiciones continentales en Old Trafford.
Sin embargo, el Newcastle no quiere vender a un rival directo, así que el United podría tener que superar su presupuesto para convencer a los Magpies.
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Ederson, en el punto de mira del Old Trafford
Además de Tonali, el United puja por Ederson, del Atalanta. El brasileño ha brillado en la temporada 2025-26 con 41 partidos, tres goles y dos asistencias. Con 26 años y en su mejor momento, se espera que deje la Serie A tras cuatro años de éxitos.
El Atlético de Madrid, que ya acordó términos personales con el jugador, aún no iguala la valoración del Atalanta, lo que abre la puerta a que Carrick actúe.
Renovar el centro del campo es prioritario.
Este doble fichaje busca renovar el centro del campo tras la salida de Casemiro. El club busca jugadores con energía que encajen en el estilo de Carrick. La versatilidad de Ederson y la capacidad de distribución de Tonali podrían devolver al United a la lucha por el título.
El club trabaja con urgencia para cerrar todos los fichajes antes de la gira de pretemporada. Al apuntar a estrellas consolidadas de la Premier League y la Serie A, la directiva busca reducir los riesgos de los fichajes de alto perfil y dar a la plantilla un impulso inmediato de calidad.
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Planes de contingencia en vigor
Si el fichaje de Tonali se estanca, el United ya prepara alternativas. Entre ellas destaca Carlos Baleba, del Brighton, visto como sucesor de Casemiro. El camerunés lleva meses en la mira de los ojeadores.
Mientras la prioridad sigue siendo Tonali y Ederson, la directiva vigila los costes. También valoran a Adam Wharton y Elliot Anderson, para que Carrick tenga una plantilla renovada capaz de afrontar la Premier y la Champions.