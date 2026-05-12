El Manchester United planea fichar a Federico Valverde, marginado en el Real Madrid, mientras el club blanco sigue furioso con el centrocampista tras su enfrentamiento con Aurélien Tchouameni

Pese a su arrepentimiento público, las altas esferas del Real Madrid están «furiosas» con el doble campeón de la Liga de Campeones. El vestuario se ha dividido: los veteranos apoyan al centrocampista francés, lo que ha generado peticiones para traspasar a Valverde en el próximo mercado estival. El United sigue de cerca estos movimientos mientras busca reforzar su centro del campo. Curiosamente, los Red Devils habían mostrado interés en Tchouameni, pero se cree que él prefiere quedarse tras recibir apoyo durante la polémica.