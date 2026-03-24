Man Utd
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El Manchester United ofrece información actualizada sobre el estadio, mientras los «Diablos Rojos» dan a conocer un plan de financiación de 2.000 millones de libras para el «Wembley del Norte», con capacidad para 100.000 espectadores
Se ha conseguido financiación privada para la nueva construcción
Según informan el Mirror y el Independent, el United sigue adelante con sus colosales planes para el estadio sin recurrir a fondos públicos para la construcción propiamente dicha. Este giro se produce tras los comentarios iniciales de Ratcliffe, quien afirmó: «La gente del norte paga sus impuestos, y se podría argumentar que habría que plantearse un proyecto más ambicioso en el norte que fuera acorde con Inglaterra». Sin embargo, el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, descartó la concesión de subvenciones públicas para el recinto. Aclarando la postura actual, un portavoz del club declaró: «Nuestro nuevo estadio propuesto se financiará con fondos privados, y seguimos manteniendo conversaciones positivas con posibles inversores y todas las partes interesadas».
- AFP
Se necesita el apoyo del Gobierno para las conexiones de transporte
Aunque el coste de construcción, que asciende a 2.000 millones de libras, recae íntegramente sobre el club, este está instando activamente al Gobierno a que colabore en las redes de transporte circundantes. Roche hizo hincapié en que la colaboración pública es fundamental para integrar adecuadamente el estadio en la infraestructura de la ciudad. Explicó: «No tiene sentido construir el estadio más grande o el mejor del Reino Unido si queda aislado y no se puede llegar a él porque no hay conexiones de transporte, o porque la gente no puede acudir cuando no hay partido, o porque las empresas locales no pueden formar parte de él. Lo que pedimos al Gobierno es que apoye, no la construcción del estadio, sino que apoye realmente la infraestructura y la regeneración de la zona. Entendemos que el estadio es nuestra responsabilidad. Queremos ofrecer un gran estadio a nuestros aficionados. Pagaremos los 2 000 millones de libras para hacerlo».
Las complejas negociaciones sobre los terrenos y el calendario del proyecto
Conseguir capital privado para un proyecto de tal envergadura supone un reto considerable, sobre todo teniendo en cuenta que la deuda actual del club ya se acerca a los 1.300 millones de libras. Además, los Red Devils se enfrentan a complejas negociaciones para adquirir terrenos adyacentes, y las conversaciones se encuentran actualmente estancadas debido a la valoración de una estación de clasificación ferroviaria propiedad de Freightliner. En consecuencia, el calendario sigue siendo incierto. Al referirse al calendario, Roche señaló: «Cuando lanzamos la idea de un nuevo estadio hace 12 meses, dijimos que la construcción llevaría entre cuatro y cinco años, y eso es cierto. Pero creo que la gente lo interpretó como que el estadio estaría listo para 2030; sin embargo, con una construcción tan compleja como la que vamos a emprender, se necesitan uno o dos años para prepararla: reunir los terrenos, conseguir la financiación y obtener la licencia de obras».
- Getty Images Sport
Impulsar la economía local y recuperar el prestigio
La urgencia por hacer realidad esta visión viene motivada por el declive de Old Trafford, que recientemente quedó descartado para la Eurocopa 2028 en favor del Etihad Stadium del Manchester City —un desaire que Gary Neville calificó, en unas declaraciones que dieron mucho que hablar, como «el punto más bajo de la historia»—. El nuevo proyecto pretende restaurar el prestigio del club en la escena mundial, al tiempo que sirve como un enorme catalizador económico para la región. Se espera que el proyecto de regeneración del distrito en su conjunto cree 90 000 puestos de trabajo y construya miles de nuevas viviendas. Ante el enorme interés de los inversores internacionales, la directiva se muestra convencida de que sus ambiciones históricas van por buen camino.