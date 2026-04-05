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El Manchester United le ha dicho a Scott McTominay que «no es Bruno Fernandes», pero que «le encantaría volver», mientras la antigua estrella de los Red Devils se pronuncia sobre su posible fichaje por el Nápoles
Un vínculo que perdura con Old Trafford
Según Record Sport, Pallister insiste en que el Manchester United cometió un error al dejar marchar a McTominay en una operación de 26 millones de libras (34 millones de dólares). El club ha visto cómo el centrocampista ha brillado en Italia, pero la leyenda del United cree que podría producirse un reencuentro. Pallister dijo: «Escucha, creo que Scott McTominay tiene una gran afinidad con el Manchester United y con la afición. Creció allí, y estoy seguro de que hay un lugar en su corazón en el que le encantaría volver al Manchester United, pero si eso es factible o no, no lo sé. Es un jugador al que yo probablemente no habría dejado marchar».
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Un estilo diferente al de Fernandes
Aunque el internacional escocés marcó 12 goles en la Serie A para ayudar al Nápoles a conquistar su cuarto título, Pallister no dudó en diferenciarlo de Fernandes. Los gigantes ingleses han dependido en gran medida de su creador de juego portugués, y McTominay juega de forma diferente. Pallister explicó: «Estamos hablando de estilos de fútbol distintos, ¿no? Siempre ha tenido capacidad goleadora. Lo ha demostrado con Escocia y lo ha hecho con el Nápoles. Sería interesante, ¿no?, ver si alguien lo colocara en esa posición y le dijera: “Bien, vas a ser este centrocampista ofensivo como Bruno”. Escucha, él no es un Bruno Fernandes. No ve los pases que ve Bruno, pero te da peligro de gol. Pero no creo que, desde luego en el Manchester United, lo alinearan en esa posición».
Sorpresa por la marcha en verano
La decisión de vender al canterano causó sorpresa entre la afición de Old Trafford. Fue una pieza clave de la plantilla de Erik ten Hag que se alzó con la FA Cup, antes de marcharse unos meses más tarde. Pallister sigue convencido de que el trabajador centrocampista debería haberse quedado en el noroeste. Señaló: «Siempre pensé que iba a ser una pieza clave del equipo. Y, como digo, yo no habría dejado marchar a Scott McTominay porque creo que en cada partido que juega y se pone esa camiseta, quiere dar lo mejor de sí mismo. Creo que a algunos les sorprendió que se marchara».
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Sus aspiraciones de llegar al Mundial con Escocia
Más allá de su futuro en el club, la estrella del Nápoles se está preparando actualmente para el Mundial de este verano. Su prestigio aumentó considerablemente el pasado agosto, cuando quedó en el puesto 18 en la clasificación del Balón de Oro. Steve Clarke confiará plenamente en su jugador estrella mientras la selección nacional se prepara para enfrentarse a Brasil, Haití y Marruecos.