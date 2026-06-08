El Manchester United ha iniciado las negociaciones oficiales por Mateus Fernandes, pero impone condiciones estrictas para evitar una guerra de ofertas este verano por el jugador del West Ham

El área de fichajes del United prioriza reforzar el centro del campo este verano. La plantilla sufre un vacío inmediato tras la marcha del mediocampista defensivo brasileño Casemiro, quien jugó su último partido contra el Nottingham Forest en Old Trafford.

Kobbie Mainoo y Mason Mount actuaron como doble pivote improvisado ante el Brighton en la última jornada, mientras que se espera que Manuel Ugarte, cada vez más marginado, fuerce su salida. Todo esto pone al club bajo enorme presión para fichar refuerzos de élite.