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El Manchester United ha comunicado que Cesc Fábregas «se plantearía» la oferta de trabajo en Old Trafford a pesar de sus vínculos con el Arsenal y el Chelsea
Fábregas, abierto a fichar por los grandes de la Premier League
En declaraciones a Hajper, Materazzi reveló que Fábregas no descartaría la posibilidad de hacerse cargo del Manchester United si le hicieran una oferta este verano. «Si el Manchester United se lo pidiera a Cesc Fábregas, él se lo pensaría. Lo mismo ocurre con el Chelsea», afirmó.
A pesar de los profundos vínculos del español con el Arsenal y el Chelsea, Materazzi subrayó que el atractivo de los clubes más importantes de la Premier League sigue siendo innegable.
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El proyecto «Como» podría retrasar el siguiente paso
Materazzi también destacó la importancia del proyecto actual de Fábregas, dando a entender que un posible fichaje podría no producirse de inmediato. «El Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester United son todos equipos muy importantes de la Premier League, pero el Como es un club con mucho dinero y no sé si Fábregas querrá quedarse un año más para llevar al Como a la Liga de Campeones y demostrar lo que es capaz de hacer», explicó. «¿Quizás pueda sorprender a todos y ganar también la liga con el Como?»
Carrick cuenta con el apoyo necesario para alcanzar el éxito
Al centrar su atención en el Manchester United de Carrick, Materazzi elogió encarecidamente el trabajo del excentrocampista. «El Manchester United tiene que confiar en Carrick porque el trabajo que está haciendo ahora mismo es muy bueno», afirmó.
También destacó la conexión de Carrick con el club: «Lo sabe todo sobre el Manchester United. Es un hombre serio. Me cae muy bien».
Se le preguntó a Materazzi si el entrenador del Nápoles, Antonio Conte, podría convertirse en el entrenador del United, pero él cuestionó si es necesario un cambio de entrenador para los Red Devils. «Conte es uno de los mejores entrenadores del mundo… ¿quizás Conte sea la respuesta? Pero con Carrick ya están construyendo algo más grande, así que ¿por qué no seguir con Carrick?».
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¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
El Manchester United afronta una racha de partidos cruciales tras el parón internacional, en la que se pondrá a prueba su buen momento de forma. Se enfrentará al Leeds United en Old Trafford el 13 de abril, antes de afrontar un reto mucho más difícil a domicilio contra el Chelsea en Stamford Bridge el 18 de abril. Estos partidos podrían resultar decisivos para su lucha por terminar entre los cuatro primeros y reforzar aún más los argumentos a favor de que Carrick siga al mando.