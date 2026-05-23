El Manchester United está a punto de fichar a Ederson por 43 millones de libras, después de que el entrenador confirmara conversaciones con un «club de primera categoría»

Tras meses de rumores, el United acelera para fichar al brasileño. «La Gazzetta dello Sport» asegura que la operación superará los 50 millones de euros (43 millones de libras). El centrocampista de 26 años, ya consolidado en la Serie A, podría llegar pronto a la Premier League.

Según el periodista Michele Criscitiello, el acuerdo está «casi cerrado» y se basaría en 48 millones de euros (41 millones de libras) más variables por objetivos. Para el Atalanta, la propuesta es irrenunciable tras quedarse fuera de la Champions y conformarse con la Liga de Conferencias. Será la quinta venta más alta de su historia, igual que el traspaso de Rasmus Hojlund a Old Trafford en 2023.