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El Manchester United está a punto de fichar a Ederson por 43 millones de libras, después de que el entrenador confirmara conversaciones con un «club de primera categoría»
Los Red Devils están a punto de cerrar un acuerdo por 43 millones de libras.
Tras meses de rumores, el United acelera para fichar al brasileño. «La Gazzetta dello Sport» asegura que la operación superará los 50 millones de euros (43 millones de libras). El centrocampista de 26 años, ya consolidado en la Serie A, podría llegar pronto a la Premier League.
Según el periodista Michele Criscitiello, el acuerdo está «casi cerrado» y se basaría en 48 millones de euros (41 millones de libras) más variables por objetivos. Para el Atalanta, la propuesta es irrenunciable tras quedarse fuera de la Champions y conformarse con la Liga de Conferencias. Será la quinta venta más alta de su historia, igual que el traspaso de Rasmus Hojlund a Old Trafford en 2023.
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El entrenador del Atalanta confirma que hay «negociaciones concretas» en marcha
Los rumores sobre el traspaso crecieron el viernes por la noche cuando Ederson fue excluido de la alineación del Atalanta para el último partido de la Serie A contra la Fiorentina. El centrocampista vio el encuentro desde el banquillo, lo que avivó las especulaciones sobre su salida para evitar lesiones de última hora. El cuerpo técnico confirmó esto tras el partido.
El técnico del Atalanta, Raffaele Palladino, confirmó en rueda de prensa: «Ederson no ha jugado hoy porque hay negociaciones concretas con un club de primer nivel». Aunque no mencionó al United, todo indica que el brasileño se unirá a los ‘red devils’ una vez que ambos clubes ultimen los detalles del traspaso.
¿El primer fichaje definitivo de Carrick?
El fichaje de Ederson es un paso clave para Carrick, recién nombrado entrenador titular. El inglés, que ya clasificó al equipo para la Liga de Campeones como interino, ahora quiere una plantilla a su medida. La energía y la capacidad de recuperación de balón de Ederson encajan a la perfección con el esquema táctico que Carrick implantó desde enero.
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El motor táctico del Atalanta sigue adelante
Ederson ha sido el motor del centro del campo del Atalanta: esta temporada ha jugado 41 partidos, marcado tres goles y dado dos asistencias. Su gran trabajo y su intuición defensiva le han valido elogios en toda Italia. El exentrenador Gian Piero Gasperini ya lo había alabado: «¿Su gran punto fuerte? Las recuperaciones; se impone ante cualquier rival». Con el pase a la Liga de Campeones garantizado, los Red Devils no pierden tiempo en dar a Carrick las herramientas para pelear por los mayores trofeos.