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El Manchester United es el destino preferido de Mateus Fernandes este verano, mientras el West Ham prepara una venta masiva para evitar el descenso
Los Red Devils lideran la clasificación
Según el diario «i», el United lidera la carrera por fichar a Fernandes, centrocampista de 21 años que prefiere jugar en Old Trafford. El centrocampista ha brillado esta temporada pese a las dificultades de su equipo, lo que ha despertado el interés de varios grandes de Europa. Arsenal, París Saint-Germain y Atlético de Madrid también le siguen, pero Old Trafford parece haber ganado la partida.
Los ‘red devils’ quieren reforzar el centro del campo y ven al ex del Southampton como pieza clave para la plantilla de Michael Carrick. Su fichaje aportaría juventud y dinamismo al proyecto en crecimiento.
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Comienza la liquidación de los Hammers
Tras descender, el West Ham se enfrenta a un verano complicado. Para ajustar sus finanzas y adaptarse a la Championship, el club planea una venta de jugadores valorada en 150 millones de libras. Fernandes, fichado del Southampton por 38 millones más 4 en variables, es uno de los activos más valiosos de esa lista.
Pese al descenso, el club no quiere venderlo barato: pide 80 millones de libras por el centrocampista, que tiene cuatro años de contrato. Tras brillar en la Premier esta temporada, los londinenses confían en obtener un buen beneficio por un fichaje realizado hace solo doce meses.
El complemento perfecto para Bruno Fernandes
Tácticamente, la directiva del United ve en este jugador de 21 años el complemento perfecto para Bruno Fernandes. Su capacidad para cubrir mucho terreno y pasar rápido de defensa a ataque se considera ideal para la creatividad de Bruno. Además, el capitán del United ya habría recomendado a su compatriota al equipo de ojeadores del club.
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La reconstrucción del centro del campo bajo la dirección de Carrick
Carrick, recién confirmado como entrenador del United, ya remodela la plantilla. Prioriza el centro del campo y busca a Fernandes, un mediocampista de alta intensidad. Pero no es el único objetivo: el club también negocia con Ederson, de Atalanta, para añadir creatividad y equilibrio.
El club negocia con Ederson, del Atalanta, y se asegura que ya hay acuerdo personal. Fichar a ambos sería una declaración de intenciones: daría a Carrick la mezcla de solidez y creatividad que faltó la temporada pasada.