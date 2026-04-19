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El Manchester United es criticado por una decisión «absolutamente ridícula» sobre Michael Carrick, mientras los Red Devils buscan a su próximo entrenador
El éxito temporal exige una recompensa permanente
Desde que reemplazó a Ruben Amorim, Carrick ha transformado el ambiente en el United y crecen las peticiones para que se le nombre entrenador definitivo. Tras vencer 1-0 al Chelsea en Stamford Bridge, con gol de Matheus Cunha, los Red Devils han abierto una brecha en la lucha por la Liga de Campeones. Es su octava victoria en 12 partidos, racha que le ha dado 26 puntos, más que cualquier otro técnico de la Premier en el mismo periodo.
El excentrocampista del United Hargreaves lo tiene claro: “Las pruebas son irrefutables. El club debe empezar y terminar su búsqueda de entrenador con el hombre que ahora está en el banquillo”. «Ha demostrado que puede hacer el trabajo», afirmó. «Desde que tomó las riendas, son el mejor equipo de la Premier. Vencieron al City y al Arsenal, los dos mejores de la división. Ha mostrado que sabe armar un plan de contraataque, y hoy repitieron la fórmula».
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Los comentaristas expresan su indignación ante un posible desaire
La posibilidad de que el United busque otras opciones este verano ha sido recibida con incredulidad por quienes siguen de cerca la evolución táctica del club. Cole, leyenda del Chelsea, se mostró especialmente crítico con la idea de que la directiva de los Red Devils dejara de lado a Carrick para fichar a alguien de fuera. «Siendo realistas, está hecho», afirmó. «Es absurdo no dárselo. Ha llegado y sumado más puntos que nadie en otro equipo. ¿Qué más se puede pedir? No darle el cargo sería ridículo».
Hargreaves coincidió: «Carrick entiende a los jugadores y por eso está ahí. Conoce la presión de jugar en este club. Coloca a cada uno en la posición donde brilla y rinde más. Quitarle el cargo ahora sería ridículo».
Carrick habla sobre su futuro en Old Trafford
Mientras los expertos hablan por él, Carrick ha mantenido la profesionalidad, aunque ha mostrado su cariño por el cargo. El exinternacional inglés admite que quiere el puesto a largo plazo, aunque su futuro depende de la directiva. «Me encanta estar aquí. Entiendo la situación, está un poco fuera de mi control», admitió Carrick. «Quieres formar parte de noches como esta, de cosas especiales, crear un equipo. No tengo un plazo concreto».
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Sentar unas bases sólidas
El cambio de rumbo bajo Carrick ha sido extraordinario: el entrenador interino ha sumado 26 puntos, más que cualquier otro técnico de la división en el mismo periodo. Se ha centrado en levantar la moral y en que la plantilla valore representar al club.
«Quiero que se sientan bien y que valoren lo que significa jugar en este gran club», explicó Carrick. «A veces se olvida, igual que la situación en la que estamos. Luego busco darles un sistema que se adapte a todos. Creo que podemos jugar mejor; aún debemos mejorar mucho. Tenemos buenos jugadores y una buena plantilla, y solo queremos seguir mejorando. Podemos jugar mejor, nos queda mucho por hacer, pero los resultados nos dan impulso y cimientos. No nos dejaremos llevar por el entusiasmo, pero disfrutaremos del resultado de esta noche».