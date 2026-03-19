Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Man Utd upgrade full-backs GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

El Manchester United DEBE reforzar sus laterales este verano: la sustitución de Diogo Dalot y Luke Shaw ayudará a los «Diablos Rojos» a dar un salto cualitativo

Michael Carrick resolvió de inmediato uno de los mayores problemas del Manchester United durante la etapa de Ruben Amorim con la simple decisión de alinear a Luke Shaw y Diogo Dalot en sus posiciones naturales. Los laterales han sido titulares en los nueve partidos disputados bajo las órdenes del excentrocampista de los Red Devils, contribuyendo a la impresionante racha del entrenador, con siete victorias, un empate y una derrota hasta la fecha.

Y, sin embargo, a pesar de sus recientes progresos, Shaw y Dalot son los dos jugadores que suelen ser objeto de más críticas, tanto por parte de los aficionados que acuden al estadio como de los que siguen el equipo por Internet. Ambos tienen defectos evidentes que, según muchos, están impidiendo que el equipo dé un salto cualitativo.

El centro del campo será el principal objetivo del club en el mercado de fichajes de este verano, ya que se enfrentan a la difícil tarea de sustituir a Casemiro, al tiempo que necesitan cubrir el hueco dejado en la plantilla por Christian Eriksen, pero reforzar la banda es igual de importante. 

Así pues, mientras el director deportivo Jason Wilcox y el responsable de fichajes Christopher Vivell sopesan si fichar a Elliot Anderson o a Adam Wharton por una cifra potencial de 100 millones de libras (132,5 millones de dólares), deben reservar algo de dinero del presupuesto de fichajes para reforzar sus opciones defensivas en las bandas.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    150 millones de libras gastadas en 12 años

    «No se habla de otra cosa que no sea el centro del campo, es de lo único que oímos hablar, pero dejemos algo claro sobre la posición de lateral», comenzó diciendo Tony O’Neill, antiguo hooligan del United convertido en podcaster, en el programa «Webby and O’Neill Show». «Una cosa no funciona sin la otra. Traes a un par de joyas al centro del campo y sigues teniendo el mismo problema en ataque con los laterales.

    En las últimas temporadas ha sido una mezcla, cualquiera vale, así ha sido siempre, y el United no ha resuelto ese problema. En cuanto a Shaw y Dalot, ya han cumplido su ciclo». 

    Desde que Shaw llegó procedente del Southampton con 19 años por 30 millones de libras (40 millones de dólares) —entonces una cifra récord para un adolescente—, el United solo ha gastado 150 millones de libras en laterales en 12 años. Para poner esa cifra en perspectiva, el Manchester City gastó 127 millones de libras en tres laterales solo en un verano, en 2017.

    El United ha apostado tanto por estrellas en ascenso como Aaron Wan-Bissaka —que representa un tercio del gasto total en esa posición con 50 millones de libras— y Tyrell Malacia, como por jugadores experimentados como Alex Telles y Noussair Mazraoui, lo que sugiere que realmente no sabían lo que querían. De hecho, el United pareció descuidar tanto la posición de lateral que, al comienzo de la temporada 2023-24, tuvo que fichar a Sergio Reguilón en calidad de cesión de emergencia debido a las lesiones simultáneas de Shaw y Malacia.

    • Anuncios
  • Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    «No es una prioridad»

    En el último año, el club gastó un total de 32 millones de libras en Patrick Dorgu y Diego León, aunque el primero lleva lesionado desde enero y sus mejores actuaciones con el United se han producido cuando ha jugado por la banda derecha o izquierda. Y, sin embargo, en 2026 sus mejores opciones siguen siendo Shaw, que llegó en 2014, y Dalot, que llegó en 2018. Entre los dos suman 20 años en el United, y muchos aficionados del United llevan tiempo pidiendo a gritos una mejora.

    «Llevo mucho tiempo viendo a los aficionados del United decir: "Fuera Shaw, fuera Dalot y que venga alguien nuevo"», añadió O'Neill. «Pero ese debate se ha apagado y tiene que volver a ser una prioridad. Si miras la posición de lateral, ¿dónde está la competencia detrás de ellos? 

    «Quienquiera que haya jugado ahí ha ido y venido. El club, los directivos, no han dado prioridad a la posición de lateral. En mi opinión, a Shaw y Dalot se les ha acabado el tiempo y es hora de que se vayan».

  • Brentford v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Falta de peligro en ataque

    Shaw es uno de los grandes veteranos de la historia del club, ya que ha jugado bajo las órdenes de todos los entrenadores de la era posterior a Sir Alex Ferguson, salvo David Moyes. Sin embargo, su calidad ofensiva ha disminuido a medida que sus niveles de energía han bajado con la edad y debido a las numerosas lesiones, y aunque ha defendido de manera magnífica a lo largo de toda la temporada, tanto con Amorim como con Carrick, Shaw no puede ofrecer lo que la mayoría espera de un lateral moderno.

    Hay que reconocer que Shaw se ha mantenido libre de lesiones esta temporada y ha jugado, sorprendentemente, más minutos que cualquier otro jugador de la plantilla. Y, sin embargo, su historial hace que existan dudas evidentes sobre su longevidad, sobre todo teniendo en cuenta que la última vez que jugó con regularidad, en la temporada 2022-23, se vio plagado de lesiones durante las dos temporadas siguientes.

    A Shaw le quedará un año más de contrato al final de esta temporada, y cuando este expire estará a punto de cumplir 32 años. No puede ofrecer lo que la mayoría espera de un lateral moderno, como subraya el hecho de que, a pesar de haber jugado el mayor número de minutos, Shaw solo ha contribuido a un gol en toda la temporada.

  • Manchester United v Villarreal CF: Group F - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    Fuente de frustración

    Dalot no tiene ese problema de capacidad física ni de disponibilidad, y ha mejorado considerablemente a las órdenes de Carrick, donde puede centrarse principalmente en la defensa en lugar de en la creación de ocasiones, como era su cometido con Amorim. Esa carga resultaba aún mayor cuando jugaba en su lado izquierdo, el más débil, algo que hacía con frecuencia. 

    Dalot suma tres asistencias esta temporada —solo Bruno Fernandes ha dado más en la plantilla del United— y un gol. Pero es propenso a los lapsos de concentración y su toma de decisiones en el último tercio del campo, como desperdiciar dos buenas ocasiones contra el Aston Villa o enviar centros fuera de lugar, es una fuente frecuente de frustración para los aficionados.

    Para disgusto de los aficionados del United, el club tenía en sus filas a uno de los mejores laterales jóvenes de Europa, pero no supo reconocer su talento. Álvaro Carreras fue ignorado por Erik ten Hag en los partidos oficiales y fue cedido al Granada en agosto de 2023, más o menos al mismo tiempo que se apresuraban a fichar a Reguilón. Posteriormente fue vendido al Benfica por solo 8 millones de libras, pero un año después fichó por el Real Madrid por 43 millones de libras, donde ha impresionado en su primera temporada.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un mercado complicado

    A diferencia de las opciones para el centro del campo, el mercado de laterales es más complicado, aunque algunos de los mejores jugadores de la Premier League en esa posición de los últimos años no se formaron jugando en las bandas.

    Basta con fijarse en el Arsenal, que ha reconvertido con gran éxito a Ben White, Riccardo Calafiori y Jurrien Timber a esa posición desde el centro de la defensa. O pensemos en Pep Guardiola, que convirtió a Josko Gvardiol de central a lateral izquierdo y luego de nuevo a central, o que calificó a Matheus Nunes como «uno de los mejores centrocampistas del mundo» cuando jugaba en el Sporting de Lisboa, antes de llegar a la conclusión de que «no era lo suficientemente inteligente» para jugar en el centro del campo y que se adaptaba mucho mejor al puesto de lateral derecho. Guardiola también ha utilizado a Nico O'Reilly en diversas posiciones, y el internacional inglés ha alternado entre lateral izquierdo, mediocampista defensivo y mediocampista ofensivo.

    Si el United quiere un lateral izquierdo tradicional que se incorporen al ataque y sea incisivo, debería fijarse en Lewis Hall, del Newcastle. Su compañero de equipo Tino Livramento, en el punto de mira del City, también es una opción tentadora como lateral derecho, pero su historial de lesiones debería hacer saltar las alarmas. El escollo para ambos jugadores son sus cláusulas de rescisión, ya que es probable que el Newcastle pida alrededor de 80 millones de libras por cualquiera de ellos.

    Si el United quiere un jugador que ya haya demostrado su valía en la Premier League —y los éxitos del verano pasado, en contraste con las dificultades a las que se enfrentaron jugadores como Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee y Rasmus Hojlund en años anteriores, sugieren que debería hacerlo—, entonces podría encontrar una buena opción en el mercado fijándose en Pedro Porro, en caso de que el Tottenham descienda, u Ola Aina, si el Nottingham Forest baja de categoría. 

    Hugo Bueno, cuyo descenso con el Wolves es casi seguro, es una opción aún más económica, ya que estaría disponible por unos 20 millones de libras a pesar de tener algunas de las estadísticas subyacentes más impresionantes de la Premier League.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Desatendido durante demasiado tiempo

    Hay varias opciones interesantes fuera de Inglaterra. Julian Ryerson, por ejemplo, ha dado 12 asistencias en 18 partidos como titular en la Bundesliga y fue una pieza clave en la arrolladora campaña de Noruega en la fase de clasificación para el Mundial. El problema es que juega como lateral derecho, lo que, irónicamente, lo hace más adecuado para el sistema de Amorim que para el de Carrick, mientras que, con 28 años, supera ligeramente el perfil de edad que prefiere el United. Los informes de que el Dortmund aceptaría una oferta de unos 35 millones de libras siguen convirtiéndolo en una opción atractiva.

    El Eintracht de Fráncfort, otro equipo alemán que últimamente ha hecho su agosto vendiendo jugadores a clubes ingleses, cuenta con dos laterales que están en el punto de mira de los grandes equipos: Nathaniel Brown, que ha participado en nueve goles en todas las competiciones, y Nnamdi Collins.

    No faltan, pues, opciones interesantes si el United busca reforzar su plantilla en el lateral. Solo es cuestión de dar prioridad a una posición que se ha descuidado durante demasiado tiempo.

Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Manchester United crest
Manchester United
MUN