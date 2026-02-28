Goal.com
El Manchester United debe mantenerse alejado de Oliver Glasner: el antagónico austriaco tiene las características de otro Rubén Amorim, a pesar de sus increíbles logros con el Crystal Palace

Hace solo cinco meses, Oliver Glasner parecía un candidato serio para ser el próximo entrenador del Manchester United. El día en que comenzaron a surgir serias dudas sobre el futuro de Rubén Amorim tras la débil derrota en Brentford a finales de septiembre, el Crystal Palace de Glasner venció al Liverpool, poniendo fin a la racha de siete victorias consecutivas de los Reds y dejando a los Eagles como el único equipo invicto de la Premier League.

El Palace, que había derrotado al Liverpool en la Community Shield en agosto y había sorprendido al Manchester City al ganar su primer trofeo importante con la FA Cup de la temporada pasada, parecía un club modelo y el ejemplo perfecto de lo que un entrenador de alto nivel podía lograr con escasos recursos. Glasner también estaba desafiando la creencia común de que la misma formación 3-4-3 con la que Amorim había trabajado tan duro no podía funcionar en la Premier League. 

Dado que el United llevaba casi un año trabajando en el 3-4-3 y había gastado cerca de 250 millones de libras (336 millones de dólares) en jugadores diseñados para jugar en ese sistema, por no hablar de la prescindir de extremos tradicionales como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony y Jadon Sancho, Glasner parecía la elección lógica para continuar por el mismo camino que había tomado el club. 

Era, en efecto, el abanderado del 3-4-3 y había orquestado dos victorias sobre el United, una goleada por 4-0 cuando Erik ten Hag estaba al mando y una contundente victoria por 2-0 en Old Trafford sobre Amorim.

Pero mucho ha cambiado en los últimos cinco meses y, aunque Glasner es actualmente el segundo favorito de las casas de apuestas, por detrás de Michael Carrick, para ser el entrenador del United al comienzo de la próxima temporada, el austriaco se dirige al Old Trafford el domingo habiendo agotado la mayor parte de la buena voluntad que se había ganado entre los aficionados del Palace. Y está empezando a parecerse a los peores aspectos de Amorim...

    Tres victorias en 17 partidos.

    La reputación de Glasner entre los aficionados del Palace se ha visto mermada tras una racha de tres victorias en sus últimos 17 partidos, que incluyó una racha de 12 partidos sin ganar. Entre las derrotas se encuentra la sorprendente eliminación de la FA Cup a manos del Macclesfield, un equipo que no milita en la liga, lo que supuso la mayor sorpresa en la historia de la FA Cup, una goleada por 4-1 en Leeds y una derrota en casa ante el Burnley, que ocupa el puesto 19. 

    Tras ocupar el cuarto puesto de la tabla de la Premier League a principios de diciembre, el Palace se dirige a Old Trafford en 13.ª posición. Las victorias ante el Brighton y el Wolves en dos de sus últimos tres partidos han aliviado los temores de descender, pero sin duda han perjudicado las posibilidades de Glasner de conseguir el puesto de élite que desea, tras anunciar en enero que abandonará Selhurst Park al final de la temporada.

    Glasner comunicó al presidente del Palace, Steve Parish, en octubre que iba a marcharse porque «quería un nuevo reto». Insistió en que la frustrante ventana de fichajes del Palace durante el verano, en la que vendieron a Eberechi Eze, obtuvieron un beneficio de 20 millones de libras y tuvieron que abandonar la venta de Marc Guehi al Liverpool tras no conseguir fichar a un defensa sustituto, no era la razón por la que se había cansado.

    Arrebatos al estilo Amorim

    Pero solo un día después, tras la derrota en Sunderland, lanzó una diatriba contra la directiva que contradecía por completo su afirmación, al criticar duramente la venta de Guehi al Manchester City. Dijo: «Siento que nos están abandonando por completo. No puedo culpar a ningún jugador. Han hecho todo lo que han podido y esto lleva semanas y meses así. Tenemos 12 o 13 jugadores disponibles en la plantilla y no sentimos ningún apoyo. Lo peor es vender a nuestro capitán un día antes de jugar un partido de la Premier League.

    Nos estamos preparando, es la primera semana (completa) que entrenamos desde septiembre, y luego vendemos a nuestro capitán un día antes de un partido. Así que no lo entiendo. Siempre he mantenido la boca cerrada, pero no puedo hacerlo porque tengo que defender a estos jugadores, porque hoy era el partido número 35. Sí, aquí estamos bajo presión y tenemos mala suerte. Pero, de nuevo, no se puede reaccionar, no podemos ayudarles, lo que lo hace realmente difícil». 

    Su arrebato recordó al ataque verbal de Amorim apenas dos semanas antes en Elland Road, que fue la gota que colmó el vaso para la directiva del United y selló su despido. El portugués se había peleado con el director deportivo Jason Wilcox dos días antes, después de que se cuestionara su formación, y también se informó de que le habían dicho que no iba a recibir ningún apoyo en el mercado de fichajes de enero. 

    La repetida afirmación de Amorim de que «vino aquí para ser el mánager, no el entrenador» daba a entender que también estaba en desacuerdo con las decisiones del club en materia de fichajes, como pasar por encima de él para fichar a Senne Lammens en lugar de a Emi Martínez.

    Falta de respeto hacia los aficionados

    Amorim claramente obtuvo mucho más apoyo en el mercado de fichajes que Glasner, quien perdió a Michael Olise el verano anterior y quien dijo que perder a Eze y Guehi era como «que te arrancaran el corazón dos veces esta temporada». Pero mostrar la misma tendencia a enfadarse con la directiva cuando no se salía con la suya no le beneficia para trabajar en el United ahora que los Red Devils han creado una estructura en la que los entrenadores tienen muy poco que decir en los fichajes.

    Glasner ha seguido imitando a Amorim con entrevistas y ruedas de prensa más llamativas, lo que ha abierto más divisiones entre él, la directiva, los aficionados y, potencialmente, también los jugadores. 

    Después de que los aficionados corearan «por la mañana te despedirán» durante el empate 1-1 en Zrinjski Mostar en la Europa Conference League, Glasner respondió diciendo: «Sed humildes. No olvidéis nunca de dónde venís. Creo que algunos de los que son tan críticos en esta situación ya no son humildes. Olvidar de dónde vienes y, por lo general, en la vida se te castiga por ello».

    El ruidoso grupo de aficionados del Palace, Holmesdale Fanatics, desplegó una pancarta en el siguiente partido contra el Wolves en la que se leía: «Falta de respeto a los aficionados: Glasner, fuera». 

    «Arruinó su reputación».

    Ver cómo el hombre que llevó al club a ganar su primer trofeo y fue responsable de tantas victorias impresionantes en los últimos dos años se ha convertido en un villano para los aficionados debería ser otra advertencia para el United de que debe mantenerse alejado de Glasner.

    Como dijo el exentrenador del Palace, Sam Allardyce, en el podcast No Tippy Tappy Football: «Tiene que ser un poco más humilde. Tiene que tragarse un poco su orgullo y dejar de crear esta narrativa. Estoy seguro de que lo está haciendo para que lo despidan y le paguen una indemnización. Creo que el entrenador está totalmente fuera de lugar. A todos nos frustra que vendan a nuestros mejores jugadores, pero si estás ahí, es una realidad. Realmente ha echado a perder su reputación por lo que ha conseguido con tan poco en el Crystal Palace, y es triste que probablemente vaya a terminar de forma un poco amarga».

    Luego está la cuestión de las tácticas de Glasner. Glasner se diferencia de Amorim en que ha utilizado diversas formaciones a lo largo de su carrera, insistiendo en que elige una formación basada en las cualidades de los jugadores de los que dispone, en lugar de forzar encajes de cuadrado en agujeros redondos por el bien del sistema. Pero no ha sido capaz de aprovechar los logros de la temporada pasada y el equipo sigue jugando un fútbol reactivo, sin conseguir vencer a muchos equipos por debajo de ellos debido a su incapacidad para dominar los partidos.

    «El estilo del perdedor no cuela».

    Tony Cascarino escribió en The Times: «La incapacidad de los Eagles para derrotar a un equipo cinco categorías por debajo de ellos [Macclesfield], con la responsabilidad de crear juego, es preocupante para los equipos que quieren contratar a Glasner. En los clubes de élite se espera un fútbol dominante, y el estilo de equipo modesto con el que ha tenido éxito en el Palace y el Eintracht de Fráncfort no funcionará en la máxima categoría».

    En cuanto a las posibilidades de Glasner de entrenar al United, Cascarino expresó su preocupación por su deseo de control más allá del terreno de juego. «Tiene la arrogancia de alguien que está decidido a implementar lo que quiere en un club y exige mucho», escribió. También citó el historial poco convincente de entrenadores que han superado las expectativas en clubes más pequeños una vez que han conseguido puestos más importantes, como «Graham Potter, que lucha contra el escrutinio de los medios de comunicación en el Chelsea, o David Moyes, con la presión del United». 

    No lo incluyas en la búsqueda.

    Si Michael Carrick mantiene su increíble racha de resultados desde que sucedió a Amorim contra el Palace y finalmente lleva al equipo de vuelta a la Champions League, será cada vez más difícil para el United no darle el puesto. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que ocurrió con Ole Gunnar Solskjaer, es comprensible que el United quiera sondear el mercado y estudiar a todos los demás candidatos de primer nivel. 

    Luis Enrique es una opción atractiva a largo plazo, al igual que Julian Nagelsmann, aunque este se ha comprometido con Alemania hasta 2028, al igual que Thomas Tuchel con Inglaterra.

    Pero dada su reciente experiencia con un entrenador que era tácticamente inflexible, quería más control sobre los fichajes y nunca podía controlar su lengua, harían bien en excluir a Glasner de su búsqueda.

