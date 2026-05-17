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El Manchester United confirma que Tyrell Malacia se irá como agente libre tras jugar solo DOS partidos en la temporada 2025-26
Malacia se marchará este verano
Malacia se irá en junio cuando venza su contrato, lo que marca un corte definitivo para un jugador que ha luchado por encontrar regularidad y forma en Manchester.
Dejarle marchar gratis refleja la intención del United de reducir la masa salarial y desprenderse de quienes no son titulares fijos.
Tras una temporada en la que solo jugó dos partidos, ambas partes coinciden en que un cambio de aires le conviene.
El club lo confirmó en un comunicado: «Tyrell Malacia abandonará el Manchester United cuando expire su contrato este verano». El defensa holandés, fichado del Feyenoord en 2022, ha jugado 49 partidos con los Reds y estuvo en el banquillo en la victoria 3-2 sobre el Nottingham Forest, nuestro último encuentro en casa. Pasó parte de la temporada pasada cedido en el PSV Eindhoven y esta campaña ha jugado dos veces, ambas como suplente contra el Newcastle United. Formó parte de la plantilla que ganó la Carabao Cup 2023 ante el mismo rival. Gracias a Ty por su esfuerzo y mucha suerte en el futuro de parte de todos en el club».
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Dificultades para ponerse en forma en Old Trafford
Las lesiones frenaron la prometedora carrera de Malacia en el United. Después de un debut brillante que puso en aprietos a Luke Shaw, el defensa se perdió muchos partidos por múltiples operaciones y rehabilitaciones.
El club aguardó su recuperación, pero la falta de continuidad forzó al área de fichajes a buscar alternativas. Con la temporada 2026-27 a la vista y la presentación de la nueva equipación en curso, los Red Devils avanzan hacia una renovación de la plantilla que ya no incluye al holandés de 24 años.
El interino Michael Carrick se dirigió a la afición tras el último partido en casa contra el Forest y dijo: «Tyrrell ha pasado por un momento difícil por las lesiones. Mostradle vuestro apoyo».
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Casemiro y Hojlund encabezan la lista de bajas del verano
Malacia no es el único nombre destacado que se marcha, pues Carrick quiere remodelar la plantilla en la próxima ventana de fichajes. También dejará Old Trafford el veterano centrocampista Casemiro al terminar su contrato.
Rasmus Hojlund, por su parte, ya anunció su fichaje definitivo por el Nápoles tras una cesión exitosa en Italia.
El delantero danés ya se despidió emotivamente de la afición del United, y su traspaso aportará fondos para nuevos fichajes este verano.
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¿Y ahora qué?
El Manchester United se aseguró el tercer puesto de la Premier League tras ganar 3-2 al Forest el domingo. Bruno Fernandes igualó un récord al alcanzar 20 asistencias en una temporada, cifra que solo logran Kevin De Bruyne y Thierry Henry.
El United cerrará la temporada visitando a Brighton antes de centrarse en el mercado de fichajes de verano.