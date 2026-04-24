El Manchester United competirá con el Liverpool por fichar a Micky van de Ven, aunque el Tottenham se salve del descenso

Según The Athletic, Manchester United y Liverpool ven a Van de Ven, del Tottenham, como su prioridad defensiva para el mercado de verano. Los Red Devils buscan un central zurdo de nivel que compita con Lisandro Martínez, tras una temporada marcada por las lesiones en la zaga.

El zaguero de 25 años destaca por su velocidad de recuperación y su habilidad técnica, cualidades que han seducido a los ojeadores de ambos clubes. El United estaría dispuesto a pagar una cifra elevada por el holandés, con o sin permanencia del Tottenham en la Premier.