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El Manchester United competirá con el Liverpool por fichar a Micky van de Ven, aunque el Tottenham se salve del descenso
El gigante del noroeste se lanza a por la estrella defensiva de los Spurs
Según The Athletic, Manchester United y Liverpool ven a Van de Ven, del Tottenham, como su prioridad defensiva para el mercado de verano. Los Red Devils buscan un central zurdo de nivel que compita con Lisandro Martínez, tras una temporada marcada por las lesiones en la zaga.
El zaguero de 25 años destaca por su velocidad de recuperación y su habilidad técnica, cualidades que han seducido a los ojeadores de ambos clubes. El United estaría dispuesto a pagar una cifra elevada por el holandés, con o sin permanencia del Tottenham en la Premier.
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El factor Van Dijk podría influir en el fichaje por el Anfield
El Liverpool ve a Van de Ven como el sucesor ideal de Ibrahima Konaté y como posible compañero de Virgil van Dijk. Jugar junto a Van Dijk resulta muy atractivo para los Reds, que inician una nueva etapa de fichajes.
Su imponente físico lo convierte en uno de los defensas más codiciados de Europa. Sus velocidades de sprint, que han batido récords en la Premier League, confirman su idoneidad para una línea defensiva alta, cualidad que tanto el cuerpo técnico del United como el del Liverpool consideran esencial para sus planteamientos tácticos de futuro.
El Tottenham se enfrenta a dificultades para retener a uno de sus mejores jugadores
El Tottenham asegura que Van de Ven no está en venta, pero las pérdidas por quedarse fuera de Europa y el riesgo de descenso podrían forzar su salida. Una oferta millonaria del noroeste sería difícil de rechazar para un club que busca equilibrar sus cuentas.
Se rumorea que la oferta superaría holgadamente los 40 millones de euros pagados al Wolfsburgo en 2023. Aunque el equipo se mantenga en la categoría, la ausencia de Champions podría empujar al defensa hacia un club que luche por grandes títulos.
- AFP
Se espera una guerra de ofertas con la llegada del mercado de fichajes de verano.
Las negociaciones se intensificarán al final de la temporada, pues ambos clubes quieren adelantarse a sus rivales. El Tottenham pedirá una suma elevada por su estrella, pero el interés de los grandes de la liga hace su salida cada vez más inevitable.
Por ahora, Van de Ven se centra en ayudar a los Spurs a evitar el descenso y en disputar el próximo Mundial con su país. Mientras tanto, la posible puja entre United y Liverpool acaparará los titulares conforme se acerque el mercado estival.