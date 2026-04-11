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El Manchester United asegura que recuperar a Marcus Rashford sería «una mina de oro», mientras una leyenda del club pide fichar a un «central de primer nivel»
Rashford recupera su chispa en España
Rashford llegó cedido al Barcelona el pasado verano, con opción a compra definitiva de 30 millones de euros (26 millones de libras) al final de la temporada 2025-26. Desde entonces ha dejado una gran impresión en el club. Hansi Flick afirma que Rashford se ha «adaptado» al equipo, aunque aún no está claro si el club activará la cláusula de compra.
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Butt insta al Manchester United a que vuelva a contar con Rashford
La posible vuelta de Rashford tras su exitosa etapa en España entusiasma a Michael Carrick. Butt lo tiene claro: «Si regresa, será una joya para Carrick, que lo conoce y sabe que tiene el corazón en su sitio». «Por la izquierda, cuando Rashford está al 100 %, es imparable. Para mí sigue siendo un jugador de élite. ¿Regresará y dejará a todos boquiabiertos? Quién sabe, pero tiene el talento para hacerlo».
Rashford necesita cariño.
Butt lo tiene claro: «Michael conoce a Marcus como persona y como jugador, y su personalidad hace que todos lo aprecien. «Michael tiene una pizca de malicia que no abunda en su nivel como jugador y ahora como entrenador. Su personalidad puede sacar lo mejor de cualquiera; solo necesita un poco de cariño».
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Relación conflictiva con los aficionados
Butt duda: ¿Rashford querrá volver o se verá obligado por la falta de ofertas? Además, su relación con la afición del United es mala. «Si olvidamos los últimos dos años, es uno de los mejores del mundo cuando está en forma», dijo Butt. «Es un futbolista fenomenal, electrizante, pero simplemente se desenamoró del Man United y eso fue un hecho. Él mismo lo dijo y los aficionados se desenamoraron de él. Cuando eso ocurre, es hora de cambiar de aires. ¿Querrá volver? ¿O se verá obligado a volver porque nadie lo quiere fichar? No lo sé».