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¡El Manchester United arma un escándalo! Se espera una queja ante la PGMOL por la reclamación de penalti de Amad Diallo en el empate contra el Bournemouth
Los Red Devils, listos para contraatacar
Según se informa, los responsables del Old Trafford están furiosos después de que Amad pareciera ser derribado dentro del área cuando el marcador iba 1-0 a favor del United. A pesar de encontrarse a solo unos metros de distancia, el árbitro Stuart Attwell hizo caso omiso de las protestas, lo que permitió a los Cherries lanzar un contraataque y empatar por medio de Ryan Christie momentos después.
Según informó en primicia el Daily Mail, el incidente ha desatado la indignación interna, ya que el club considera que la falta de intervención del VAR supuso un «giro de dos goles» significativo. El United sostiene que la no concesión del penalti afectó directamente a su capacidad para asegurarse los tres puntos en una reñida lucha por clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.
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¿Un trato injusto?
Esta información también fue respaldada por Ben Jacobs, quien además se refirió a la tarjeta roja de Harry Maguire. En la red social X, escribió: «El Manchester United tiene previsto presentar hoy una queja formal ante la PGMOL tras la falta de señalización de un segundo penalti en el empate de anoche contra el Bournemouth».
«El club argumentará que Amad fue claramente derribado sin que hubiera ningún intento de jugar el balón. El Manchester United está indignado por lo que considera un claro error del VAR. También se señala que incidentes similares que merecían penalti fueron tratados de forma diferente en el mismo partido, lo que llevó a la expulsión de Harry Maguire. El MUFC tampoco está satisfecho con los nueve minutos de tiempo añadido que se jugaron en el partido».
Carrick, desconcertado por la falta de coherencia arbitral
El entrenador Carrick también expresó su enfado tras el partido. Consideraba que, si una falta merecía un penalti, la otra también debería haberlo merecido. El hecho de que se tratara de una falta similar, dentro del área, hacía que las decisiones del árbitro fueran aún más difíciles de aceptar.
«Solo por la decisión del penalti, no entiendo cómo se puede pitar una y no la otra. Es una locura», declaró a Sky Sports. «Es enorme. Absolutamente enorme. Para eso estaba el VAR. Para aclarar las cosas y dar coherencia. Sin duda, piensen lo que piensen, si se ha pitado una, hay gente suficiente para decidir que es igual que la primera. Son dos decisiones diferentes, así que la verdad es que resulta un poco desconcertante».
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¿Y ahora qué?
El empate a 2-2 mantiene al United en tercera posición, pero su ventaja para terminar entre los tres primeros se está reduciendo. Ahora suma 55 puntos en 31 partidos, con solo cuatro puntos de ventaja sobre el Aston Villa, quinto clasificado. El equipo de Carrick se enfrentará al Leeds United en la Premier League el próximo mes de abril.
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