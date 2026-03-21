Según se informa, los responsables del Old Trafford están furiosos después de que Amad pareciera ser derribado dentro del área cuando el marcador iba 1-0 a favor del United. A pesar de encontrarse a solo unos metros de distancia, el árbitro Stuart Attwell hizo caso omiso de las protestas, lo que permitió a los Cherries lanzar un contraataque y empatar por medio de Ryan Christie momentos después.

Según informó en primicia el Daily Mail, el incidente ha desatado la indignación interna, ya que el club considera que la falta de intervención del VAR supuso un «giro de dos goles» significativo. El United sostiene que la no concesión del penalti afectó directamente a su capacidad para asegurarse los tres puntos en una reñida lucha por clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.