El Manchester United apelará la tarjeta roja a Lisandro Martínez por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin

Michael Carrick, entrenador del United, estalló de ira tras el partido y calificó la actuación arbitral de «absolutamente escandalosa, una de las peores que he visto».

Además, cuestionó la expulsión de Martínez por supuesta conducta violenta mientras Calvert-Lewin, del Leeds, evitó sanción tras un presunto golpe con el antebrazo a Leny Yoro en la jugada previa al primer gol. El club comparte esta creciente frustración con el arbitraje reciente de la Premier League.