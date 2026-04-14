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El Manchester United apelará la tarjeta roja a Lisandro Martínez por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin
El United impugna una expulsión polémica
Según The Telegraph, el United recurrirá la roja directa a Martínez en el minuto 56. El defensa tiró de la coleta de Calvert-Lewin, acción que el árbitro Paul Tierney no vio en un principio, pero el VAR le obligó a revisar las imágenes y acabó expulsando al campeón del mundo. El club considera la sanción desproporcionada y el incidente ha generado un amplio debate.
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Carrick critica duramente el nivel arbitral
Michael Carrick, entrenador del United, estalló de ira tras el partido y calificó la actuación arbitral de «absolutamente escandalosa, una de las peores que he visto».
Además, cuestionó la expulsión de Martínez por supuesta conducta violenta mientras Calvert-Lewin, del Leeds, evitó sanción tras un presunto golpe con el antebrazo a Leny Yoro en la jugada previa al primer gol. El club comparte esta creciente frustración con el arbitraje reciente de la Premier League.
Se avecina una crisis defensiva de cara al partido contra el Chelsea
La expulsión llega en el peor momento para los Red Devils, que se preparan para visitar Stamford Bridge. Martínez afronta tres partidos de sanción y se perdería los duelos contra Chelsea, Brentford y Liverpool.
Con Matthijs de Ligt aún lesionado, su baja sería un golpe duro. Además, Harry Maguire podría ser sancionado por conducta indebida tras su expulsión en Bournemouth, lo que dejaría al club sin tres de sus centrales este fin de semana.
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A la espera del veredicto de la FA
El United aguarda con expectación el fallo de la Federación Inglesa sobre la apelación y la posible ampliación de la sanción a Maguire. Anular la sanción es clave para sus opciones de Liga de Campeones, pues necesita mantener su estrecha ventaja. Si pierden la apelación, Carrick deberá hacer cambios tácticos drásticos este fin de semana.