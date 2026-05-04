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El Manchester United acordó inesperadamente que la estrella brasileña Matheus Cunha descanse el resto de la temporada para evitar lesiones antes del Mundial
La clasificación para la Liga de Campeones permite la rotación
La decisión de marginar al internacional brasileño llega tras la victoria del United sobre el Liverpool el domingo. Cunha fue clave en ese triunfo al marcar un gol decisivo que dio al equipo la clasificación matemática para la próxima Liga de Campeones.
Tras lograr el objetivo liguero, el club accede a que el ‘10’ se pierda los tres últimos partidos para recuperarse.
- AFP
Cómo abordar los problemas relacionados con los aductores
Cunha sufre problemas en los aductores desde hace semanas. Ha seguido jugando con el equipo de Michael Carrick, incluso contra el Liverpool a pesar del dolor, pero persiste el riesgo de una rotura más grave si no se le trata.
Al marginarlo de la intensa recta final de la Premier, United y la CBF buscan que llegue al Mundial al 100 % de su forma física.
El torneo arranca en poco más de un mes, por lo que su recuperación debe ser precisa.
Ancelotti recibe un gran impulso
La noticia alegrará a Carlo Ancelotti. El seleccionador de Brasil ha sufrido una crisis de lesiones, y perder a un titular como Cunha habría sido un golpe para las aspiraciones de la Seleção.
Aunque el delantero está disponible, club y selección prefieren prevenir. Es raro que un grande de Europa priorice un compromiso internacional sobre los últimos partidos de Liga.
- AFP
Me voy a perder el final de temporada
Tras el acuerdo, Cunha se perderá los partidos contra Sunderland, Nottingham Forest y Brighton para centrarse en un programa de entrenamiento individual.
Los aficionados del United probablemente respalden la medida, consciente de su valor y con el puesto liguero ya asegurado. Ahora la presión recae sobre el cuerpo técnico: debe asegurarse de que la estrella llegue lista al mayor escenario del fútbol mundial.