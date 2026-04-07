Getty Images Sport
Traducido por
El Manchester City se dispone a ganarle la partida al Manchester United en el fichaje de Elliot Anderson por 65 millones de libras, ya que la estrella del Nottingham Forest ha dejado clara su preferencia
El City lidera la pugna por el centrocampista
Según The Mirror, los responsables del City han convertido a Anderson en uno de sus principales objetivos y cada vez están más seguros de poder ficharlo por 65 millones de libras. El equipo de Pep Guardiola ha identificado al jugador de 23 años como una incorporación prioritaria para su mediocampo. Aunque los rivales locales, el United, el Chelsea y el Tottenham, han mostrado su interés, el club está a punto de ganar la carrera. Él ha dejado claro que el Etihad Stadium es su opción preferida, y se espera que abandone el Forest independientemente de si el club evita el descenso o no.
- Getty Images Sport
Un ascenso espectacular del Newcastle al Forest
La trayectoria del jugador hasta llegar a la cima ha sido extraordinaria desde su primera cesión al Bristol Rovers en 2022. Tras formarse en la cantera del St James' Park, fichó oficialmente por el Forest en julio de 2024, en un traspaso por valor de 35 millones de libras. Rápidamente se consolidó como una pieza clave del equipo, acumulando 41 partidos en todas las competiciones esta temporada. Con dos goles y tres asistencias en su haber, incluidas 10 actuaciones en la Europa League, su resistencia y su inteligencia táctica le han convertido en un jugador destacado tanto en la liga nacional como en la escena europea.
Los planes del United para renovar el centro del campo sufren un revés
El United había considerado inicialmente a este talentoso centrocampista como su objetivo ideal para el mediocampo, con el fin de liderar una campaña de fichajes bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, quien, según los rumores, podría asumir el cargo de forma permanente. Con la marcha del veterano brasileño Casemiro de Old Trafford al final de la temporada, los Red Devils necesitan urgentemente sangre nueva para reforzar sus opciones. A pesar de su gran interés y del claro deseo de la directiva de evitar las prolongadas sagas de fichajes de los últimos años, ahora se enfrentan a la posibilidad de perderlo frente a sus vecinos. La preferencia del jugador por el Etihad supone un duro golpe para el equipo de fichajes con sede en Carrington.
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a esta estrella internacional?
El City está ansioso por cerrar el fichaje de Anderson antes de que este se marche al Mundial. Se espera que el jugador de 23 años forme parte de la convocatoria de Thomas Tuchel para el próximo torneo, tras haberse quedado fuera de la convocatoria en solo un partido desde su debut contra Andorra el pasado mes de junio. Ha sido titular en seis de los siete partidos que ha disputado con los Tres Leones, aunque se perdió el reciente encuentro contra Uruguay, ya que Tuchel optó por alinear equipos muy diferentes en ambos amistosos internacionales.