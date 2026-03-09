Getty Images Sport
El Manchester City recibe al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, mientras que el Chelsea se enfrenta al Port Vale, colista de la League 1
Los pesos pesados se enfrentan en el Etihad
El sorteo de cuartos de final de la FA Cup ha deparado un enfrentamiento apasionante, ya que el City se prepara para recibir al Liverpool en un partido estrella de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola se aseguró su puesto entre los ocho finalistas con una contundente victoria por 3-1 sobre el Newcastle United, lo que supone su cuarta victoria contra los hombres de Eddie Howe esta temporada.
El Liverpool llegó a esta fase tras vengarse de su reciente tropiezo en la liga contra el Wolves, asegurándose una victoria por 3-1 en Molineux y preparando el esperado viaje al Etihad Stadium. Los enfrentamientos de abril determinarán los cuatro equipos que pasarán a las semifinales en Wembley.
El Arsenal y el Leeds se enfrentan a pruebas difíciles.
En el resto del sorteo, el Arsenal, líder de la Premier League, se enfrentará a un difícil partido fuera de casa contra el Southampton, equipo de la Championship. Los Gunners evitaron una posible sorpresa en la quinta ronda al derrotar al Mansfield Town por 2-1, gracias a los goles de Noni Madueke y Eberechi Eze.
Ahora se enfrentan a un Southampton lleno de confianza tras eliminar al Fulham por 1-0 en Craven Cottage, gracias a un penalti de Ross Stewart en los últimos minutos. Por su parte, el Leeds United se impuso con facilidad al Norwich City por 3-0 y se enfrentará al West Ham o al Brentford a domicilio.
Empate soñado para el Port Vale, que atraviesa dificultades
La historia indiscutible de la ronda es que el Port Vale, que lucha por mantenerse en la League 1, se enfrentará al Chelsea en un partido de gran interés. Actualmente en la última posición de la tercera división, el Vale dio la sorpresa de la quinta ronda al derrotar al Sunderland por 1-0.
El certero remate de Ben Waine en el minuto 28 marcó la diferencia, a pesar de ser el único disparo a puerta del equipo. El Chelsea alcanzó los cuartos de final tras sobrevivir a un susto importante contra el Wrexham, que jugó con 10 hombres, y acabó imponiéndose por 4-2 en la prórroga. El sorteo fue realizado por las antiguas estrellas de Inglaterra Joe Hart y Joe Cole.
Dolores de cabeza para los directivos en medio de la magia de la copa
Mientras los aficionados sueñan con ganar títulos, la congestión de partidos está afectando mucho a algunos clubes. El entrenador del Vale, Jon Brady, hizo una valoración inusualmente franca tras su histórica victoria, diciendo: «Para ser sincero, ¡es un poco molesto!». Brady se refería a su lucha actual contra el descenso.
Amplió las dificultades añadiendo: «En realidad, lo que nos está pasando es que se nos acumulan los partidos y, como habéis visto, hemos perdido a uno de nuestros mejores centrales, Cam Humphreys, y no tenemos la plantilla necesaria para hacer frente a la cantidad de partidos que tenemos en este momento». A pesar de ello, disfrutarán de la prueba en Stamford Bridge.
