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El Manchester City presenta una nueva oferta de contrato a Rodri ante el interés del Real Madrid por ficharlo
El City se dispone a fichar a un pilar del centro del campo
El City ha iniciado las negociaciones con Rodri para renovar su contrato y poner fin a la creciente incertidumbre sobre su futuro en el Etihad Stadium. El jugador de 29 años ha sido el motor indispensable del equipo de Pep Guardiola desde su llegada en 2019, pero su contrato actual expira en 2027. Fabrizio Romano informa de que ya hay nuevas condiciones sobre la mesa, ya que el club está decidido a evitar una situación en la que su estrella entre en los últimos 12 meses de su contrato, especialmente con el atractivo del Santiago Bernabéu cerniéndose sobre las negociaciones.
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El Real Madrid acecha para fichar en verano
La mayor amenaza para las esperanzas del City de retener al centrocampista proviene de la capital española. El Real Madrid lleva mucho tiempo interesado en el exjugador del Atlético de Madrid y, según se informa, está siguiendo de cerca su situación. Aunque el City preferiría retenerlo, se reconoce que al jugador podría tentarle la idea de regresar a la ciudad donde nació. Según Romano, la decisión recae totalmente en el jugador y su familia. Si los rechaza, podría producirse un gran fichaje este verano.
Rodri se abre a volver a La Liga
Los rumores se han avivado tras la sincera valoración que el propio Rodri ha hecho de sus objetivos profesionales. El centrocampista no ha hecho mucho por acallar los rumores que le vinculan con un posible fichaje por el Santiago Bernabéu. Rodri declaró: «Me queda un año de contrato; llegará un momento en el que tendremos que sentarnos a hablar». Cuando se le preguntó específicamente por el interés del Real Madrid, añadió: «No se puede rechazar a los mejores clubes del mundo.
«Me gustaría volver a La Liga; sigo siguiéndola. No tenía pensado jugar fuera de España, pero surgió el City. La Premier League es mi debilidad y una liga apasionante, pero es muy exigente. Te lleva al límite. Llevo allí siete años y noto que el tiempo pasa. Pero, por ahora, soy muy feliz allí».
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Luchando por la forma física y los trofeos
El centrocampista ha tenido una temporada difícil desde el punto de vista físico, ya que solo ha sido titular en 14 partidos de la Premier League debido a sus persistentes problemas físicos. A pesar de ello, sigue siendo fundamental para las aspiraciones del City, que ocupa el segundo puesto de la clasificación, a solo dos puntos del líder, el Liverpool. A pesar de ello, sigue siendo fundamental para las aspiraciones del City, que ocupa el segundo puesto de la clasificación, a nueve puntos del líder, el Arsenal. El equipo de Guardiola se prepara ahora para enfrentarse al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup el sábado.