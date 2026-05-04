Según The Times, el City negocia la renovación de Foden para despejar dudas sobre su futuro. Aunque su contrato vence en 2027, el club quiere ampliarlo.

La medida llega cuando el centrocampista ha perdido protagonismo en el once de Guardiola. Aunque el City lucha por el triplete nacional, Foden ha tenido pocos minutos en 2026. Pese a ello, la directiva le respalda y quiere que siga siendo clave en el futuro. Su objetivo es evitar incertidumbre cuando el jugador se acerque al último año de su contrato.