El Manchester City negocia con el capitán del Sporting de Lisboa, Morten Hjulmand, mientras Hugo Viana espera reunirse con la estrella del centro del campo

El City ha intensificado su interés por Hjulmand de cara a la próxima ventana de fichajes. Según A Bola, los Cityzens ya se han puesto en contacto de manera informal con el club portugués en un intento por adelantarse a la competencia de la Juventus y el Manchester United.

El club está decidido a ficharlo al final de esta temporada. El director deportivo Viana, quien lo fichó del Lecce al Sporting por 19,5 millones de euros en 2023, impulsa la operación. Su conocimiento del jugador y la buena relación entre ambos clubes colocan al City en ventaja para cerrar el acuerdo.