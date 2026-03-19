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El Manchester City lidera la puja por Elliott Anderson, valorado en 80 millones de libras, por delante del Manchester United, mientras la estrella del Nottingham Forest se prepara para un gran fichaje este verano
La solución táctica del City para aportar energía al centro del campo
Se espera que el Nottingham Forest pida por Anderson, que ha disputado 39 partidos en todas las competiciones esta temporada, en las que ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias, una cantidad de al menos 80 millones de libras (107,5 millones de dólares). A pesar de las dificultades del Forest, que ocupa el puesto 17 —y solo se mantiene fuera de la zona de descenso por diferencia de goles—, la energía de Anderson es justo lo que necesita el Manchester City. El equipo de Pep Guardiola busca reconstruirse este verano tras una campaña mediocre, tras quedar eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final contra el Real Madrid y quedar a nueve puntos del líder, el Arsenal, en la lucha por la Premier League.
Esta vulnerabilidad quedó patente ante el Madrid, donde Bernardo Silva y Rodri carecieron de apoyo al no ser titular Nico O’Reilly. El fichaje de Anderson no solo resolvería este problema táctico inmediato, sino que también serviría como piedra angular para la necesaria renovación de la plantilla del City.
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El United busca un sustituto para Casemiro
Para el Manchester United, fichar a un «seis» que sustituya al saliente Casemiro es la prioridad absoluta, y Anderson encabeza su lista. Los Red Devils ocupan actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Premier League y, a pesar del atractivo del Manchester City, los responsables del United siguen confiando en poder ganar la pugna, alegando el éxito que tuvieron el verano pasado al fichar a Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko sin jugar la Liga de Campeones. Aunque la marca del club sigue siendo un gran reclamo, asegurar una plaza entre los cuatro primeros sigue considerándose un obstáculo financiero crucial para fichajes de tanto perfil. Además, la decisión final dependerá del nombramiento definitivo del entrenador, ya que la directiva sopesa la impresionante racha de Michael Carrick como interino frente a la posibilidad de contratar a alguien de «élite».
Otros candidatos preseleccionados
En caso de que no consigan fichar a Anderson, el United ha elaborado una lista de candidatos con experiencia en la Premier League. Carlos Baleba, del Brighton, es un nombre que se ha barajado internamente, y el club ha realizado una consulta preliminar a través de un intermediario. Sin embargo, cualquier acuerdo por el camerunés sería costoso, ya que, según se informa, el Brighton valora al jugador en la friolera de 100 millones de libras (134 millones de dólares).
También se están barajando las opciones de Adam Wharton, estrella del Crystal Palace, y Sandro Tonali, del Newcastle. Aunque Wharton es admirado por su variedad de pases, hay dudas sobre si se ajusta al perfil físico específico que requiere el United.
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Reestructuración de la plantilla y planes de salida
Para financiar estos ambiciosos fichajes, el United prevé varias salidas de jugadores de renombre. Tanto Marcus Rashford como Rasmus Hojlund podrían ser traspasados para complementar un presupuesto de fichajes que debe cubrir la incorporación de un nuevo extremo izquierdo y, posiblemente, un defensa central. El futuro de Harry Maguire también sigue siendo tema de debate, ya que se acerca a la fase final de las negociaciones sobre una posible renovación con el club.
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