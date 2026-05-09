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El Manchester City considera fichar a Vinicius Jr. ante la crisis del Real Madrid
El City sigue de cerca la situación de Vinicius ante la creciente incertidumbre sobre su contrato
Según TEAMtalk, el Manchester City prepara una oferta por Vinicius, cuya situación contractual con el Real Madrid sigue sin definirse. El brasileño, de 25 años, entra en el último año de su contrato, lo que presiona al club español a actuar. Para el presidente Florentino Pérez, este verano podría ser la última oportunidad de obtener un traspaso lucrativo si no se renueva.
Mientras se alargan las negociaciones, varios clubes vigilan la situación. El City busca reforzar su ataque: aunque Jeremy Doku y Antoine Semenyo pueden jugar en la izquierda, Vinicius se ve como una oportunidad excepcional.
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Las negociaciones del convenio se estancan por las reivindicaciones salariales.
Las negociaciones entre el Real Madrid y Vinicius empezaron el verano pasado y aún no hay acuerdo. El principal escollo son las expectativas salariales: Vinicius quiere ganar lo mismo que Kylian Mbappé para seguir en Madrid. El club se resiste a esas condiciones, lo que ha generado un punto muerto financiero y más incertidumbre en una temporada ya inestable.
Las dificultades en el campo y las tensiones internas aumentan la incertidumbre
Vinicius ha tenido una temporada tácticamente complicada. Al inicio, con Xabi Alonso, mostró dificultades para seguir ciertas instrucciones tácticas. Su juego mejoró con la llegada de Álvaro Arbeloa, y brilló en duelos clave, como la victoria ante el City.
No obstante, problemas internos en el club han ensombrecido esos logros. Se informa que el ambiente en el vestuario se ha deteriorado, con tensiones que afectan a la armonía de la plantilla y generan dudas sobre el futuro del proyecto deportivo.
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Los clubes de la Premier League siguen de cerca la situación mientras el Madrid se enfrenta a una decisión clave
Varios clubes siguen de cerca la situación de Vinicius ante la incertidumbre sobre su contrato. El Manchester City lleva la delantera, especialmente después de que, según informes, el París Saint-Germain haya perdido interés. Esto hace que la Premier League sea el destino más probable si el brasileño deja España, y Arsenal y Chelsea también vigilan la situación. Los Blancos deben decidir si aceptan sus exigencias o arriesgan perder a uno de sus delanteros clave.