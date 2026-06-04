El Manchester City aún confía en Elliot Anderson, pero considera a Sandro Tonali como opción tras el rechazo del Nottingham Forest a su primera oferta

El Manchester City quiere negociar de nuevo por Anderson, del Forest. Tras una gran temporada en el City Ground, el ex del Newcastle se ha convertido en prioridad para el club citizen. Aunque la primera oferta fue rechazada, Fabrizio Romano asegura que llegará pronto una segunda mejorada.

El Forest se mantiene firme y pide unos 100 millones de libras. El club de los East Midlands toma como referencia el traspaso récord de Declan Rice al Arsenal, por 105 millones de libras. El City, sin embargo, cree que Anderson es ideal para revitalizar un centro del campo que cedió el título de la Premier a los Gunners de Mikel Arteta. Con el internacional inglés a punto de brillar en el Mundial, el City quiere actuar rápido antes de que su precio suba aún más.