El Manchester City apoya a Antoine Semenyo tras denunciar insultos racistas «inaceptables» en Internet

Según Sky Sports, el City ha apoyado a Semenyo tras los últimos insultos racistas que denunció en redes. Esta semana, el delantero de 26 años publicó en Instagram una captura de un comentario ofensivo y escribió: «Ha vuelto a empezar».

Este nuevo episodio evidencia el acoso repetido que sufre el jugador esta temporada. El club ha respondido de inmediato ofreciéndole apoyo y recursos para afrontar las consecuencias de estos mensajes de odio.