El Manchester City anuncia el fichaje por 32 millones de libras de la sensación brasileña Allan Elias procedente del Palmeiras

El Manchester City ha anunciado oficialmente el fichaje de Allan, reforzando aún más las opciones ofensivas de Enzo Maresca. El club no desveló la cantidad del traspaso del jugador, pero se informa de que el extremo, que aún no ha sido internacional, llega en una operación valorada en 32 millones de libras iniciales, con la posibilidad de otros 2 millones de libras en variables por rendimiento. El jugador, de 22 años, ha firmado un contrato de cinco años en el Etihad Stadium, que le vincula al club hasta el verano de 2031, y se convierte en la última incorporación de alto perfil en lo que está siendo un verano transformador para los campeones de Inglaterra.

Al hablar sobre el movimiento, el joven brasileño no pudo ocultar su alegría por unirse al Manchester City. "Este es un momento surrealista para mí", dijo Allan a los medios oficiales del club. "El Manchester City, con todo lo que ha ganado en los últimos 15 años, es uno de los clubes más atractivos del mundo para los jugadores. Poder sentarme aquí hoy y decir que me he unido a ellos es el momento de mayor orgullo de mi vida. Quiero al Palmeiras y siempre lo haré, pero la decisión de venir al City fue fácil. Quiero ser el mejor futbolista que pueda ser y las conversaciones que he tenido hasta ahora con la gente del City me han convencido de que no hay un lugar mejor para cumplir mis ambiciones".







