El Manchester City ha alcanzado un acuerdo con el Everton para fichar a Ndiaye. ESPNinforma de que el club pagará inicialmente 60 millones de libras por el atacante de 26 años, con otros 5 millones de libras estructurados en posibles variables por rendimiento.

El internacional senegalés ya ha recibido permiso de la cúpula de Goodison Park para viajar y someterse a un reconocimiento médico completo. Se espera plenamente que su traspaso al Etihad Stadium quede cerrado el martes, lo que supondría un enorme impulso para la plantilla de Maresca.