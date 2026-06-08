La revelación del United se ha convertido en una figura clave de la selección inglesa, tanto por su madurez en el campo como por sus brillantes actuaciones en los entrenamientos. Durante la concentración de los Tres Leones en Florida, su habilidad para controlar el balón bajo presión ha sido tema de conversación entre los jugadores.

En un reciente episodio de «The Lions’ Den», el lateral del Newcastle United, Tino Livramento, lo señaló como el más destacado en los entrenamientos. Al preguntarle por un momento concreto, nombró al canterano del United como el que más le había impresionado.