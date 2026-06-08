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¡El maestro del toque doble de Inglaterra! Kobbie Mainoo, estrella del Manchester United, deja boquiabiertos a sus compañeros de la selección inglesa con sus regates y jugadas de habilidad
La demostración técnica de Mainoo en Florida
La revelación del United se ha convertido en una figura clave de la selección inglesa, tanto por su madurez en el campo como por sus brillantes actuaciones en los entrenamientos. Durante la concentración de los Tres Leones en Florida, su habilidad para controlar el balón bajo presión ha sido tema de conversación entre los jugadores.
En un reciente episodio de «The Lions’ Den», el lateral del Newcastle United, Tino Livramento, lo señaló como el más destacado en los entrenamientos. Al preguntarle por un momento concreto, nombró al canterano del United como el que más le había impresionado.
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Livramento elogia al especialista en «dos toques»
Según Livramento, el nivel técnico de Mainoo supera las expectativas: el centrocampista exhibe un talento poco común incluso a nivel internacional. El defensa añade que su capacidad para mantener el balón en movimiento con pocos toques lo hace letal en espacios reducidos.
«Lo más llamativo es verle jugar con dos toques. Es muy bueno: pasa o toca el balón con el tobillo y cosas así», explicó Livramento.
Velocidad y precisión en el pase de los Tres Leones
Mainoo no fue el único en recibir elogios durante la concentración. El portero James Trafford y Livramento también destacaron cualidades de élite que admiran en sus compañeros. Mientras Mainoo valoraba la técnica, otros resaltaron la potencia física y la capacidad de crear juego.
Trafford admitió: «Lo primero que me vino a la cabeza fue la velocidad de Ant o de Rashy».
Por su parte, Livramento destacó la creatividad del Arsenal y afirmó: «Me quedo con el pase de Eberechi Eze, con el pase de Ebs».
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La vida fuera del campo
A pesar de las altas expectativas, el ambiente en Florida sigue distendido. Fuera del césped, ambos contaron cómo serían sus vidas sin el fútbol.
Livramento bromeó: «Probablemente estaría en ventas». Trafford, fiel a sus raíces, fue claro: «Sería granjero».