El Lyon ya no gana, Fonseca en caída libre: ocho partidos sin ganar, la Europa en peligro

Ya queda lejos esa racha de más de 10 victorias consecutivas de hace un mes; ahora el Lyon debe apretar los dientes e intentar clasificarse para la próxima Liga de Campeones. El rendimiento en el mes de marzo ha frenado las ambiciones del equipo de Fonseca, que durante este parón deberá trabajar sobre todo para encontrar soluciones que le permitan aumentar el número de goles marcados. En defensa, el equipo funciona bien, con una media de poco más de un gol encajado por partido y la mitad de los encuentros terminados sin encajar ningún gol; en el otro lado del campo está la otra cara de la moneda: con 51 goles marcados, el Lyon tiene el segundo peor ataque de los diez primeros equipos de la Ligue 1 (solo le supera el Metz, con 46 tantos), con tres goles en los últimos cinco partidos.



