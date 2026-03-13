Getty Images Sport
El Liverpool y adidas apuestan por lo retro con una reedición de la emblemática camiseta de la temporada 1995-96
Un viaje nostálgico a mediados de los noventa
La pieza estrella de este lanzamiento tan esperado es la reedición de la camiseta a cuatro colores: verde, blanco y negro. Se han conservado todos los detalles auténticos, desde el escudo original del club utilizado durante aquella temporada hasta el clásico logotipo de adidas y el inolvidable patrocinador en el pecho.
La colección se amplía con una gama completa de ropa de entrenamiento inspirada en el archivo, que incluye camisetas de entrenamiento, sudaderas y pantalones de chándal. Para aquellos que buscan un toque contemporáneo, también se ha presentado una versión «blackout» de edición limitada de la camiseta, que ofrece una alternativa elegante y en tonos similares a los colores vivos tradicionales.
Las leyendas y las estrellas actuales se unen
Para celebrar el lanzamiento, el club ha producido un vídeo promocional ambientado en una tienda retro ficticia llamada «Fowler's Sports». La producción cuenta con un reparto repleto de estrellas que fusiona el ilustre pasado del club con su exitoso presente, haciendo hincapié en el carácter atemporal del diseño.
Robbie Fowler y Steve McManaman, rostros emblemáticos de aquella época, ocupan un lugar destacado junto al actual capitán del equipo masculino, Virgil van Dijk, y estrellas como Jeremie Frimpong y Florian Wirtz. El equipo femenino también tiene un papel destacado, con Mia Enderby y Grace Fisk mostrando el atractivo transversal de la colección como icono cultural más allá del terreno de juego.
Más que una simple camiseta de fútbol
La colección «Bringback» rinde homenaje a una época dorada de la moda futbolística que sigue calando entre los aficionados más jóvenes. Al combinar la estética vintage con una fabricación moderna de alta calidad, adidas ha sabido aprovechar la creciente demanda de estilos retro para la grada.
«Reúne diferentes épocas del club en un homenaje nostálgico a una época en la que las equipaciones de fútbol se convirtieron en iconos culturales más allá del terreno de juego. El núcleo de la gama Bringback es una reedición de la emblemática camiseta visitante del club de la temporada 1995-96, que vuelve a conectar a los aficionados con uno de los diseños más reconocibles de la historia del club», reza un comunicado del club.
Los aficionados pueden adquirir la colección a través de los canales oficiales del club, y las tiendas de Anfield y Liverpool ONE acogerán eventos de lanzamiento con temática de los años 90.
Llevando el espíritu de la historia a la representación de hoy
Se espera que esta última incorporación impulse el rendimiento del equipo sobre el terreno de juego. El Liverpool ocupa actualmente el sexto puesto de la Premier League, a tres puntos de los puestos de la Liga de Campeones. El equipo de Arne Slot se enfrentará próximamente al Tottenham, que lucha por evitar el descenso. A continuación, los Reds disputarán el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray, un encuentro que el Liverpool perdió sorprendentemente por 1-0 en la ida.
