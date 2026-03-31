Las expectativas eran altas al acercarse el final del parón internacional, pero los peores temores de Arne Slot se hicieron realidad durante el partido amistoso de Holanda contra Ecuador.

Frimpong saltó al campo en el descanso en sustitución de su compañero en el Liverpool Cody Gakpo, pero su noche terminó prematuramente de forma preocupante. El jugador de 25 años solo aguantó 13 minutos sobre el terreno de juego antes de ser sustituido tras salir del banquillo, lo que obligó a Ronald Koeman a realizar un cambio forzado.

Se vio al internacional holandés dirigirse directamente al túnel, una imagen que sin duda causará gran inquietud al cuerpo técnico en Merseyside.