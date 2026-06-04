El Liverpool sigue «presionando con fuerza» para fichar a la promesa alemana Kennet Eichhorn

El Liverpool sigue decidido a fichar a Eichhorn, promesa del Hertha, y, según Florian Plettenberg, habría negociado un posible acuerdo en los últimos días. El centrocampista de 16 años es uno de los talentos más codiciados de Alemania, y varios clubes importantes siguen de cerca su situación.

El Liverpool lo considera una prioridad a largo plazo y trabaja para cerrar el fichaje, mientras la competencia en la Premier League podría elevar su valor a unos 20 millones de euros. El club inglés figura entre los favoritos, aunque el jugador aún valora sus opciones.