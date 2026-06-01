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El Liverpool se queda sin el sucesor de Mohamed Salah, ya que el PSG ha llegado a un acuerdo verbal con la revelación de la Bundesliga
El PSG se adelanta en la carrera por fichar a la estrella marfileña
Luis Campos ya reestructura la plantilla del PSG tras sus recientes éxitos. El asesor deportivo sabe que debe renovar las opciones de Luis Enrique para evitar el «agotamiento extremo» y el desgaste físico que afectaron al plantel en la extensa temporada.
Pensando en la sostenibilidad a largo plazo, el club busca una presencia dinámica en la banda derecha.
Jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola prefieren la izquierda, y Ousmane Dembélé se ha recostado hacia el centro, por lo que la banda derecha se ha vuelto una prioridad.
El perfil ideal para cubrirlo es el de Yan Diomande, por lo que el PSG competiría con el Liverpool, que lo ve como futuro sustituto de Mohamed Salah.
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Se ha llegado a un acuerdo verbal con Diomande
La pugna por el jugador de 19 años da un giro decisivo a favor del PSG. Según Sky Germany, Diomande ha dado luz verde a su fichaje, lo que acelera el proceso. La directiva parisina aguardaba esta muestra de interés mutuo antes de actuar.
El marfileño no se mostró muy interesado en el Bayern, a pesar del interés bávaro, y aunque el proyecto de Anfield aún le atrae, la balanza se inclina hacia París, dejando a Liverpool con una difícil tarea para convencerlo.
La firme postura de Leipzig
El RB Leipzig parte con una posición negociadora sólida. Diomande llegó el verano pasado del Leganés y tiene contrato hasta 2030. Tras ser nombrado mejor joven de la Bundesliga con 13 goles y nueve asistencias en 36 partidos, su valor nunca ha sido mayor.
Se espera que el club alemán pida una cifra elevada por su joya. El PSG, sin embargo, no quiere pagar de más, pues ya tiene una plantilla repleta de talento.
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La competencia se desvanece mientras el PSG lidera la carrera.
La complejidad de la operación ha hecho que otros pretendientes desistan. Aunque el interés del Liverpool persiste, las múltiples ofertas del jugador han complicado la situación para muchas partes.
El enfoque proactivo del PSG y su capacidad para asegurarse la preferencia del jugador desde el principio les ha dado una clara ventaja sobre sus rivales europeos.
El fichaje se concretará si PSG y Leipzig acuerdan el precio. Con el jugador inclinado hacia Francia, Liverpool podría buscar otro extremo de nivel mundial para reemplazar a Salah.