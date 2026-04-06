AFP
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El Liverpool se muestra «optimista» respecto a la renovación de Ibrahima Konaté, ya que el jugador, en el punto de mira del Real Madrid, está deseando resolver su futuro antes del Mundial
Las negociaciones avanzan a pesar del interés de Madrid
Según el diario francés L'Équipe, el Liverpool se muestra muy optimista respecto a la renovación de Konaté. Las negociaciones llevan en marcha unos 18 meses, y ambas partes han mantenido recientemente conversaciones «muy fructíferas» para salvar las diferencias surgidas tras la oferta inicial del año pasado, que se consideró insuficiente. El club de Anfield cree que puede alejar la amenaza inminente del Madrid para mantener al jugador de 26 años en Merseyside. Él quiere viajar al Mundial con la mente tranquila, y se espera una decisión definitiva en las próximas semanas, ya que su objetivo es poner fin a esta saga.
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Los Blancos siguen de cerca la situación contractual
El Madrid ha estado siguiendo de cerca la situación del defensa, al que considera un objetivo prioritario para reforzar su zaga. Los blancos tienen un historial probado de fichar a grandes talentos que entran en el último año de contrato, y, según se informa, han presentado su proyecto a largo plazo a su entorno. Si las negociaciones con el club inglés fracasaran, el gigante español está dispuesto a hacer una oferta lucrativa. Sin embargo, a pesar del evidente atractivo del Santiago Bernabéu y de los persistentes rumores de traspaso, la tendencia actual sugiere que el jugador se inclina por prolongar su exitosa estancia en Inglaterra.
Exigencias económicas bajo la dirección de Arne Slot
A pesar de que su resurgimiento en 2026 ha reafirmado su condición de pieza clave bajo las órdenes del entrenador Arne Slot, las negociaciones con el Liverpool se han estancado por cuestiones económicas. Según se informa, Konate exige un aumento salarial significativo que refleje su papel como pilar fundamental de la defensa. Sus representantes consideran que su actual salario, de aproximadamente 150 000 libras a la semana, debería incrementarse para situarlo más cerca de los jugadores mejor pagados del club. En diciembre, el técnico holandés fue totalmente sincero sobre un breve bajón de forma, afirmando: «Estaba demasiado presente en las escenas del crimen». Sin embargo, el defensa se ha recuperado de forma impresionante para dominar los duelos individuales. Aunque está dispuesto a quedarse en Merseyside, esta falta de acuerdo ha alimentado nuevas especulaciones.
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¿Qué le depara el futuro al Liverpool?
Los Reds tienen por delante un calendario muy exigente. Ahora la atención se centra inmediatamente en los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se enfrentarán al París Saint-Germain a domicilio el 8 de abril, antes del crucial partido de vuelta en Anfield el 14 de abril. Entre esos dos importantes compromisos europeos, el club recibirá al Fulham en la Premier League el 11 de abril. A continuación, viajarán para disputar un complicado derbi de Merseyside contra el Everton el 19 de abril, lo que significa que la plantilla necesitará que su formidable defensa esté en su mejor momento.