Getty Images Sport
Traducido por
¡El Liverpool se hace con los descartes! El nuevo presidente del Marsella arremete contra los Reds por su «decepcionante» política de fichajes
Richard critica el gasto del Liverpool
El nuevo máximo responsable del Marsella aprovechó su presentación oficial el viernes para criticar el gasto ineficaz en el fútbol moderno y citó al Liverpool como ejemplo. Junto al propietario Frank McCourt, Richard comparó las ambiciones del OM con las de los gigantes ingleses.
«El OM pertenece a un grupo selecto que debe jugar la Liga de Campeones cada año, lo que exige acabar entre los tres primeros de la Ligue 1», explicó Richard. «Pero no se trata solo de dinero. Algunos clubes han gastado sumas enormes —como el Liverpool, que invirtió 480 millones de euros el verano pasado— y, sin embargo... No diría que es un fracaso, pero hay mucha decepción».
- Getty Images
Un verano caro en Anfield
Las cifras citadas por Richard reflejan un verano de grandes cambios para el equipo de la Premier League, con varias incorporaciones y salidas de impacto.
Bajo la dirección de su equipo de fichajes, el Liverpool cerró acuerdos por grandes talentos como Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike. El objetivo era devolver al club a la cima del fútbol europeo tras ganar la Premier League.
Para equilibrar las cuentas tras semejante inversión, el club vendió a Luis Díaz y Darwin Núñez. Pese a incorporar a algunos de los jóvenes más codiciados de Europa, la suerte del club no convenció a observadores como Richard, quien los criticó en su primera rueda de prensa en el Stade Vélodrome.
La propia etapa de transición del Marsella
Aunque Richard critica la situación en Merseyside, asume un club en plena reestructuración. Las salidas del expresidente Pablo Longoria y del entrenador Roberto De Zerbi dejan al gigante francés en la incertidumbre. La directiva confía en su liderazgo para enderezar el rumbo y mantener la presencia en competiciones continentales.
El Marsella lucha por clasificarse para la Liga de Campeones, objetivo mínimo para la propiedad estadounidense. Richard debe asegurar la presencia del club en la élite europea pese a las restricciones financieras que él mismo defendió en su rueda de prensa.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a OM?
Las declaraciones de Richard llegan en un momento crítico: el club necesita resultados ya. El primer paso es ganar el viernes al FC Metz, colista, para mantener vivas sus aspiraciones de terminar entre los tres primeros.