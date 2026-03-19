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El Liverpool se enfrenta a una dura batalla para retener a una figura clave de su cuerpo técnico, ya que la Liga Profesional de Arabia Saudí tiene en el punto de mira al director deportivo
Hughes, en el punto de mira del Al-Hilal
Según The Athletic, el Al-Hilal querría fichar a Hughes este verano como nuevo director deportivo del club. El equipo de la Liga Profesional Saudí lleva tiempo siguiendo de cerca al responsable del Liverpool y se espera que reavive su interés al final de la temporada.
Hughes ha tenido una gran influencia en Anfield desde que se incorporó al club. Supervisó el proceso para fichar a Arne Slot como sustituto de Jurgen Klopp y también desempeñó un papel clave en la actividad de fichajes del Liverpool el verano pasado tras ganar el título de la Premier League. Los Reds invirtieron mucho en Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, pero les ha costado destacar en la presente campaña. El Liverpool ocupa actualmente el quinto puesto en la tabla de la Premier League, pero se encuentra en cuartos de final de la Liga de Campeones.
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Hughes habla sobre los fichajes del Liverpool
Hughes se ha pronunciado sobre la decisión del Liverpool de realizar una importante inversión en la plantilla el verano pasado. En su intervención en la cumbre IMG x RedBird, junto al director ejecutivo Billy Hogan, afirmó: «En la medida de lo posible, hay que desligarse de cuál va a ser el precio del traspaso. Lo primero y más importante es identificar al jugador adecuado para el sistema adecuado y para el entrenador adecuado, y creo que esto no es algo necesariamente nuevo para el club de fútbol y sus propietarios. Pagamos lo que consideramos el valor de mercado justo por un jugador, basándonos en su edad y en la necesidad de que ese jugador encaje en la plantilla».
Tanto Isak como Wirtz han tenido dificultades para estar a la altura de sus elevados precios, pero Hughes miró hacia el futuro en lo que respecta a los costosos fichajes del equipo: «Esa sería nuestra mayor esperanza y, al comprar a un jugador joven, te das la posibilidad de que eso sea así. También queremos intentar ganar ahora, y eso es importante, así que no los describo como proyectos en desarrollo ni nada por el estilo. Son jugadores que ya han logrado mucho en sus carreras individuales. Hablamos de Florian y Alex, pero Milos, Jeremie y Hugo son jugadores que ya han alcanzado un cierto nivel en el fútbol».
¿Otro gran verano para el Liverpool?
El Liverpool se adentra en el verano y podría estar a punto de tomar algunas decisiones importantes entre bastidores. El futuro de Slot ha acaparado muchos titulares debido a los discretos resultados del Liverpool, y se especula con que podría marcharse al final de la temporada. El emblemático Mohamed Salah es otro de los jugadores que, según los rumores, podría abandonar Anfield y fichar por la Liga Profesional de Arabia Saudí.
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¿Y ahora qué?
El Liverpool se enfrentará al Brighton en la Premier League antes de que la competición nacional se interrumpa por el parón internacional. A continuación, los Reds se medirán al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup y al París Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
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