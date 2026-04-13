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El Liverpool se enfrenta a un reto «complicado, pero no imposible» contra el PSG, y Arne Slot cuenta con «200 ejemplos» que avalan la remontada en la Liga de Campeones
Las esperanzas de remontada en Anfield siguen vivas
Tras perder la ida en París, Slot admitió que su equipo tuvo suerte de quedar solo dos goles abajo en el global. Pese a la diferencia de calidad vista en ese partido, confía en que, con talento y mentalidad, podrán remontar en Anfield ante el equipo de Luis Enrique.
Slot declaró: «Primero recordaré a los jugadores el marcador: 2-0. Esa noche se sintió distinto, pero el resultado fue 2-0 y esta temporada ya hemos demostrado, en partidos importantes, que podemos rendir al máximo. Es cierto que a veces hemos mostrado otra cara, pero en los 49 partidos que hemos jugado en casa en el último año y medio, marcamos dos o más goles en 36.
- AFP
La convicción de crear una noche especial
Con solo tres victorias en nueve partidos, el club se agarra a sus grandes noches europeas. Slot rechazó las dudas:
Para subrayarlo, declaró: «No jugamos contra el PSG en los 49 partidos en casa, pero hemos enfrentado a rivales muy fuertes en la Champions League y en la Premier League. Creemos que mañana podemos hacer algo especial, pero debemos estar muy, muy inspirados para lograrlo, pues enfrentamos a los campeones de Europa. La tarea es complicada, pero no imposible».
Al preguntarle por el origen de esa fe, insistió en que hay «uno, dos, diez o doscientos» ejemplos de que el equipo ya ha alcanzado ese nivel.
Cómo evitar caer en la trampa de la complacencia
El entrenador del PSG, Luis Enrique, no se fía pese a la ventaja lograda en la ida. Conoce el efecto Anfield y avisa:
Al advertir sobre los peligros, afirmó: «Podríamos encontrar obstáculos; algunos dicen que ganamos fácil la semana pasada, pero en fútbol todo cambia rápido. Si nos marcan, el partido se abre. No queremos que el Liverpool se alimente de su afición, aunque eso también nos motiva».»
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El Liverpool, animado por su reciente victoria
El Liverpool ha tenido una temporada ligera desastrosa, pero llega al partido tras ganar 2-0 al Fulham, después de tres derrotas consecutivas.
En Anfield, los goles de la joven promesa Rio Ngumoha y de Mohamed Salah levantaron la moral de los Reds.
El PSG, en cambio, suma cinco triunfos seguidos y ha tenido el fin de semana libre tras aplazarse su duelo contra el Lens.